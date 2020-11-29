Поединок легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего в США вызвал неоднозначную реакцию среди российских зрителей. В социальных сетях одни назвали бой «лучшим событием 2020 года», а другие разочаровались в спортсменах.
Поединок Тайсона и Джонса состоял из восьми раундов по две минуты. Для Тайсона это был первый поединок с 2005 года, а для Джонса — с 2018-го. Бой закончился ничьей, передает телеканал 360. Многие зрители признались в Twitter, что разочаровались боем двух легенд бокса.
Бой боксёров-старпёров как и ожидалось был... тухляк. Тайсон уже не тот что раньше.— Намик Абдуллаев (@mkoHN4n4awpDyWk) November 29, 2020
(Позорище ради денег, правда немалых денег)
Бой Тайсон - Джонс это шоу для постаревших, но богатых бэби-бумеров и важный вклад в развитие самого перспективного раздела медицины - геронтологии— Mikhail (46) (@di_getto) November 29, 2020
Другие зрители согласились, что Тайсон и Джонс уже не в том возрасте, чтобы делать эффектный бой. Однако поклонники все равно остались довольными поединком двух легенд бокса.
Потрясающий поединок легенд бокса????Майк Тайсон и Рой Джонс доказали,что огонь внутри них ещё горит.При зрителях азарт и ажиотаж, наверное,был бы запредельным????На мой скромный взгляд,Рой победил. Моментами был точнее,— Иван Коровкин (@vankor2594) November 29, 2020
лучше использовал защиту и нейтрализовал Майка клинчами #бокс pic.twitter.com/Jx7Jq9ghgZ
Одним из комментаторов боя стал российский боксер и депутат Госдумы Николай Валуев. Зрители обрушились на него с критикой и заподозрили в явной симпатии к одному из спортсменов.
За свою профессиональную карьеру 54-летний Тайсон имеет 50 побед и шесть поражений. В свою очередь, в статистике 51-летнего Джонса значатся 66 побед и девять поражений.
Подписывайтесь на URA.RU в