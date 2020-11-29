Поединок Майка Тайсона и Роя Джонса расколол соцсети. «Бой боксеров-старперов»

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Визит Майка Тайсона в Академию единоборств РМК. Екатеринбург, тайсон майк
Поклонники расстроились, что комментаторы боя болели не за Майка Тайсона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поединок легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего в США вызвал неоднозначную реакцию среди российских зрителей. В социальных сетях одни назвали бой «лучшим событием 2020 года», а другие разочаровались в спортсменах.

Поединок Тайсона и Джонса состоял из восьми раундов по две минуты. Для Тайсона это был первый поединок с 2005 года, а для Джонса — с 2018-го. Бой закончился ничьей, передает телеканал 360. Многие зрители признались в Twitter, что разочаровались боем двух легенд бокса.

Другие зрители согласились, что Тайсон и Джонс уже не в том возрасте, чтобы делать эффектный бой. Однако поклонники все равно остались довольными поединком двух легенд бокса.

Зрители признались, что бой боксеров — лучшее событие в тяжелом 2020 году
скриншот YouTube
Наблюдатели заметили, что возраст сказался на физической форме боксеров
скриншот YouTube

Одним из комментаторов боя стал российский боксер и депутат Госдумы Николай Валуев. Зрители обрушились на него с критикой и заподозрили в явной симпатии к одному из спортсменов.

В комментариях под трансляцией боя зрители напомнили, что Валуев забросил свою карьеру и подался в политику
скриншот YouTube
Комментаторов заподозрили в том, что они несправедливо поддерживали Джонса
скриншот YouTube

За свою профессиональную карьеру 54-летний Тайсон имеет 50 побед и шесть поражений. В свою очередь, в статистике 51-летнего Джонса значатся 66 побед и девять поражений.

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