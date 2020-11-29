Поклонники расстроились, что комментаторы боя болели не за Майка Тайсона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поединок легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего в США вызвал неоднозначную реакцию среди российских зрителей. В социальных сетях одни назвали бой «лучшим событием 2020 года», а другие разочаровались в спортсменах.

Поединок Тайсона и Джонса состоял из восьми раундов по две минуты. Для Тайсона это был первый поединок с 2005 года, а для Джонса — с 2018-го. Бой закончился ничьей, передает телеканал 360. Многие зрители признались в Twitter, что разочаровались боем двух легенд бокса.

Бой боксёров-старпёров как и ожидалось был... тухляк. Тайсон уже не тот что раньше.



(Позорище ради денег, правда немалых денег) — Намик Абдуллаев (@mkoHN4n4awpDyWk) November 29, 2020

Бой Тайсон - Джонс это шоу для постаревших, но богатых бэби-бумеров и важный вклад в развитие самого перспективного раздела медицины - геронтологии — Mikhail (46) (@di_getto) November 29, 2020

Другие зрители согласились, что Тайсон и Джонс уже не в том возрасте, чтобы делать эффектный бой. Однако поклонники все равно остались довольными поединком двух легенд бокса.

Потрясающий поединок легенд бокса????Майк Тайсон и Рой Джонс доказали,что огонь внутри них ещё горит.При зрителях азарт и ажиотаж, наверное,был бы запредельным????На мой скромный взгляд,Рой победил. Моментами был точнее,

лучше использовал защиту и нейтрализовал Майка клинчами #бокс pic.twitter.com/Jx7Jq9ghgZ — Иван Коровкин (@vankor2594) November 29, 2020

Зрители признались, что бой боксеров — лучшее событие в тяжелом 2020 году скриншот YouTube

Наблюдатели заметили, что возраст сказался на физической форме боксеров скриншот YouTube

Одним из комментаторов боя стал российский боксер и депутат Госдумы Николай Валуев. Зрители обрушились на него с критикой и заподозрили в явной симпатии к одному из спортсменов.

В комментариях под трансляцией боя зрители напомнили, что Валуев забросил свою карьеру и подался в политику скриншот YouTube

Комментаторов заподозрили в том, что они несправедливо поддерживали Джонса скриншот YouTube

За свою профессиональную карьеру 54-летний Тайсон имеет 50 побед и шесть поражений. В свою очередь, в статистике 51-летнего Джонса значатся 66 побед и девять поражений.