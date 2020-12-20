20 декабря 2020

Певица Ариана Гранде объявила о помолвке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация
Певица показала в Instagram фото обручального кольца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американская певица Ариана Гранде обручилась со своим возлюбленным Далтоном Гомесом. О помолвке 27-летняя артистка объявила на своей странице в Instagram.

«Навсегда и еще дольше», — написала Гранде в посте, разместив фотографии с женихом и кольцом на безымянном пальце. В комментариях под заявлением артистки ее брат Фрэнки поздравил помолвленных. «Я так рад за вас обоих и так рад (официально) приветствовать Далтона в семье! Ура! Это только начало долгой жизни, наполненной смехом и любовью», — уточнил он.

Источник издания People ранее сообщал, что пара начала встречаться в январе, а во время пандемии коронавируса и Гранде, и Гомес самоизолировались в ее доме в Лос-Анджелесе. Несколько месяцев Гранде скрывала свои отношения. Впервые пара появилась на публике в мае в клипе на песню «Stuck with U», которую Гранде записала вместе с певцом Джастином Бибером. А в июне девушка официально представила своего избранника, разместив его фото в Instagram.

Карьеру в шоу-бизнесе Гранде начала в 2008 году, сыграв роль в бродвейском мюзикле «13». А в 2011 году записала саундтрек к сериалу «Виктория-победительница». В 2019 году клип Гранде «7 rings» вошел в пятерку самых популярных музыкальных видео на YouTube, пишет Life. Также певица забрала главную награду MTV, сообщает «Утро.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...