Американская певица Ариана Гранде обручилась со своим возлюбленным Далтоном Гомесом. О помолвке 27-летняя артистка объявила на своей странице в Instagram.
«Навсегда и еще дольше», — написала Гранде в посте, разместив фотографии с женихом и кольцом на безымянном пальце. В комментариях под заявлением артистки ее брат Фрэнки поздравил помолвленных. «Я так рад за вас обоих и так рад (официально) приветствовать Далтона в семье! Ура! Это только начало долгой жизни, наполненной смехом и любовью», — уточнил он.
Источник издания People ранее сообщал, что пара начала встречаться в январе, а во время пандемии коронавируса и Гранде, и Гомес самоизолировались в ее доме в Лос-Анджелесе. Несколько месяцев Гранде скрывала свои отношения. Впервые пара появилась на публике в мае в клипе на песню «Stuck with U», которую Гранде записала вместе с певцом Джастином Бибером. А в июне девушка официально представила своего избранника, разместив его фото в Instagram.
Карьеру в шоу-бизнесе Гранде начала в 2008 году, сыграв роль в бродвейском мюзикле «13». А в 2011 году записала саундтрек к сериалу «Виктория-победительница». В 2019 году клип Гранде «7 rings» вошел в пятерку самых популярных музыкальных видео на YouTube, пишет
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