Зарплаты бюджетникам теперь будут начисляться по-новому Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Нефть марки Brent по данным на утро 5 января подорожала на 0,06%, цена составила 51,14 доллара за баррель. WTI выросла на 0,17% — до 47,70 доллара за бочку. Доллар торгуется по 74,15 рубля (опустился на 0,33%). Евро достиг 91 рубля, прибавив 0,18%.

Ситуация в России

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг сохранят россиянам до 1 апреля 2021 года. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Граждане получат поддержку государства на полгода без подачи заявлений и документов.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подготовить новый проект индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ должен быть готов к 1 февраля. Сейчас выплаты работающим гражданам России, вышедшим на пенсию, не индексируют.

С 2021 года зарплаты бюджетникам будут начисляться по-новому. Теперь зарплата будет включать в себя основной оклад, премию не менее 5%, доплаты за вредность и работу в выходные. Планируется ввести надбавки за ученую степень, звание и предыдущий стаж — от 10% до 30%. Работники бюджетной сферы в отдельных случаях получат матпомощь — 30% от оклада и помощь на оздоровление — 50% от оклада.

Бизнесмены в России за время пандемии стали богаче на 13,8 млрд долларов (почти 1 трлн рублей), свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index. Состояние миллиардера Алишер Усманов увеличлось на 4,46 миллиарда долларов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов обогатился на 3,11 млрд долларов, бизнесмен Роман Абрамович за год прибавил 2,06 миллиарда долларов. Один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин увеличил состояние на 1,98 млрд долларов, а глава «Новатэка» Леонид Михельсон получил в пандемию 219 млн долларов.

Ситуация в мире

Украина опасается потери еще одного региона — Херсонской области. Служба внешней разведки Украины полагает, что российские военные могут взять под контроль дамбу Северо-Крымского канала, который перекрыли для жителей полуострова после перехода Крыма в состав РФ. Более того, украинская разведка убеждена, что в перспективе отношения РФ и Украины снова перейдут в вооруженный конфликт.

Великобритания окончательно покидает Евросоюз. Несмотря на то что переговоры шли долго и тяжело, Брюсселю и Соединенному королевству все же удалось расторгнуть договор мирно.

Мнения и прогнозы экспертов

Если Пенсионный фонд России весной наделят новыми полномочиями, ведомство, вероятно, лишит россиян, проживающих за границей, пенсионных выплат. Однако это коснется только тех, у кого вид на жительство в РФ уже аннулирован. Такого мнения придерживается депутат Госдумы РФ Сергей Калашников. Член комитета Госдумы по труду Олег Шеин назвал такую идею шантажом.

Стало известно, почему телефонные мошенники звонят определенным людям. Они выбирают номера телефонов сразу из нескольких источников, используя клиентские базы данных банков, платежных сервисов и интернет-магазинов. Так считает заместитель генерального директора НАФИ, эксперт проекта «Цифровой гражданин» Тимур Аймалетдинов.