Российские олигархи за пандемию обогатились на триллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, монеты, доллар, финансы, банкноты, деньги, цент, валюта, средства
Состояние крупнейших российских бизнесменов выросло на 13,8 млрд долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупнейшие российские бизнесмены прибавили к своему состоянию 13,8 млрд долларов (около 1 триллиона рублей) за 2020 год. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Отмечается, что больше всех нарастили состояние один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, глава «Новатэка» Леонид Михельсон и бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Состояние Потанина за прошлый год выросло на 1,98 млрд долларов. Сейчас его богатство оценивается в 30 млрд долларов. Михельсон прибавил к состоянию 219 млн долларов. Лисин нарастил состояние до 23,9 млрд долларов, получив за 2020 год 2,47 млрд прибыли.

Также в рейтинг попал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, обогатившийся на 3,11 млрд долларов, миллиардер Алишер Усманов, состояние которого выросло на 4,46 миллиарда долларов. Вошел в топ и бизнесмен Роман Абрамович, за год прибавивший 2,06 миллиарда долларов к своему капиталу.

Ранее журнал Forbes опубликовал список миллиардеров, разбогатевших во время кризиса. Больше всего разбогатели представители традиционных секторов экономики в России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...