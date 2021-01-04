Российские олигархи за пандемию обогатились на триллион рублей

Крупнейшие российские бизнесмены прибавили к своему состоянию 13,8 млрд долларов (около 1 триллиона рублей) за 2020 год. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Отмечается, что больше всех нарастили состояние один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, глава «Новатэка» Леонид Михельсон и бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Состояние Потанина за прошлый год выросло на 1,98 млрд долларов. Сейчас его богатство оценивается в 30 млрд долларов. Михельсон прибавил к состоянию 219 млн долларов. Лисин нарастил состояние до 23,9 млрд долларов, получив за 2020 год 2,47 млрд прибыли.
Также в рейтинг попал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, обогатившийся на 3,11 млрд долларов, миллиардер Алишер Усманов, состояние которого выросло на 4,46 миллиарда долларов. Вошел в топ и бизнесмен Роман Абрамович, за год прибавивший 2,06 миллиарда долларов к своему капиталу.
Ранее журнал Forbes опубликовал список миллиардеров, разбогатевших во время кризиса. Больше всего разбогатели представители традиционных секторов экономики в России.
Подписывайтесь на URA.RU в