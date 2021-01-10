Антон Силуанов лишится двух заместителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый замглавы Минфина РФ Татьяна Нестеренко и ее коллега — замминистра, экс-председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов могут покинуть свои посты на фоне реформы госаппарата. Об этом журналистам сообщили сразу несколько близких к правительству источников.

Сейчас у министра финансов Антона Силуанова 12 заместителей. Из них два первых — Леонид Горнин и Татьяна Нестеренко. Последняя, по словам источников газеты «Известия», покинет свой пост и, вероятно, уйдет из министерства.

«Поскольку по новым правилам в Минфине не может быть двух первых замов, одного из них надо было либо сокращать, либо понижать до замглавы. Ни Леонид Горнин, ни Татьяна Нестеренко на понижение не были готовы», — приводит издание слова собеседника. Сама Нестеренко отказалась отвечать на соответствующий вопрос журналистов.

Еще одним претендентом на увольнение может стать Дроздов, который перешел на работу в Минфин в начале 2020 года с должности главы Пенсионного фонда. В министерстве он занимался НПФ, реформой пенсионных накоплений, валютным контролем, а также запуском гарантированного пенсионного плана (ГПП). Замминистра Алексей Моисеев, который ранее курировал в Минфине ГПП, сказал изданию, что слышал о возможном уходе Антона Дроздова, однако кому перейдут его обязанности, он не знает. Сам экс-глава ПФР от комментариев отказался. В пресс-службе министерства на запрос журналистов не ответили.