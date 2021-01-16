Даня Милохин показал отрывок нового хита. «Я выдохся»

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Даня Милохин не уточнил, когда новая песня будет доступна к прослушиванию Фото: Instagram, danya_milokhin

Блогер Даня Милохин представил свою новую песню в Instagram. Название композиции пока неизвестно.

«Я не выдохну, девочка, я ведь выдохся. Но скучаю так сильно, когда не видимся. Поклянись на мизинце, что не расстанемся», — поет Даня. Блогер оставил видео с отрывком трека в Instagram и написал, что в песне будут эмоции. Милохин не уточнил название песни и срок, когда она будет доступна для прослушивания.

Ранее Милохина и его Dream team house обвинили в воровстве клипа-пародии на «Стекловату» группы «Мальчишки» с youtube-канала «СМН». Группа собирается подать на Милохина в суд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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