Блогер Даня Милохин представил свою новую песню в Instagram. Название композиции пока неизвестно.
«Я не выдохну, девочка, я ведь выдохся. Но скучаю так сильно, когда не видимся. Поклянись на мизинце, что не расстанемся», — поет Даня. Блогер оставил видео с отрывком трека в Instagram и написал, что в песне будут эмоции. Милохин не уточнил название песни и срок, когда она будет доступна для прослушивания.
Ранее Милохина и его Dream team house обвинили в воровстве клипа-пародии на «Стекловату» группы «Мальчишки» с youtube-канала «СМН». Группа собирается подать на Милохина в суд.
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