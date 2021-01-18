Продюсер Валерий Комиссаров объявил, что хочет выкупить права на шоу у телеканала ТНТ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Создатель скандального российского шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров заявил, что хочет возродить программу и вернуть к ней интерес зрителей. Для этого продюсер собирается выкупить права на шоу у телеканала ТНТ.

«Сейчас все принадлежит телеканалу ТНТ, я направил им предложение о выкупе всех прав на проект, который я придумал 17 лет назад», — заявил Комиссаров в интервью InterMedia. Он добавил, что хорошо знает, как привлечь финансирование и «сделать сенсационный проект за вдвое-втрое меньший бюджет».

Комиссаров пожаловался, что в последние годы интерес россиян к «Дому-2» угас, потому что на шоу перестали появляться яркие герои. «Таких звезд, которых я открыл — Собчак, Бузовой, Бородиной, Бони, Водонаевой, Солнцева, Мая, Меньщикова и других — с 2014 года не появилось ни одной. То, что там в последние годы происходило, было далеко от интересов телезрителей. Но „Дом-2“ — это бренд, а даже у крупнейших мировых брендов бывали провалы», — заключил Комиссаров.

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2» 18 декабря. Это произошло потому, что телеканал будет концентрироваться на сериалах и юмористических программах. Зарплаты ведущих — Ксении Бородиной и Ольги Бузовой, — сократились вдвое после закрытия «Дома-2», передает « Утро.ру ». Позже появилась информация, что шоу не закроется, а поменяет формат и канал, на котором будет выходить.