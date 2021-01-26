Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что недвижимость под Геленджиком из нового расследования ФБК ему не принадлежит, вызвало большой резонанс в соцсетях. Пользователи призвали главу государства найти реального владельца «дворца» и наказать его.
Ранее ФБК опубликовал фильм, в котором приписал в качестве собственности Владимиру Путину роскошный особняк на берегу Черного моря под Геленджиком. Сам глава государства, комментируя расследование, подчеркнул, что данная недвижимость никогда ему не принадлежала.
«Пусть накажет тех, кто построил этот кичевый дворец в заповедной зоне, запретил полеты над ним и распорядился, чтобы его охраняло ФСО», — заявляет один из пользователей Twitter. Другие же задаются вопросом зачем Путину такая недвижимость и рисуют мемы.
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