В соцсетях предложили Владимиру Путину наказать реальных владельцев дворца под Геленджиком Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что недвижимость под Геленджиком из нового расследования ФБК ему не принадлежит, вызвало большой резонанс в соцсетях. Пользователи призвали главу государства найти реального владельца «дворца» и наказать его.

Ранее ФБК опубликовал фильм, в котором приписал в качестве собственности Владимиру Путину роскошный особняк на берегу Черного моря под Геленджиком. Сам глава государства, комментируя расследование, подчеркнул, что данная недвижимость никогда ему не принадлежала.

«Пусть накажет тех, кто построил этот кичевый дворец в заповедной зоне, запретил полеты над ним и распорядился, чтобы его охраняло ФСО», — заявляет один из пользователей Twitter. Другие же задаются вопросом зачем Путину такая недвижимость и рисуют мемы.

Пользователи иронизируют над тем, что владелец особняка так и не был выявлен

Другие задаются вопросом — зачем Владимиру Путину такая жилплощадь

Российские соцсети просят наказать причастных к строительству особняка

…и провести расследование