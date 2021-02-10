В Москве арестовали участника митинга, ударившего силовика

Фигурант дела проведет под стражей 2 месяца Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пресненский суд Москвы приговорил одного из участников несогласованного митинга, прошедшего 23 января в поддержку блогера Алексея Навального, к аресту. Алексей Миляев, по данным следствия, несколько раз ударил сотрудника полиции, сообщает пресс-служба суда.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Миляева Алексея, обвиняемого в применении насилия к представителю власти, в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое приводит ТАСС. Миляев пробудет в СИЗО до 8 апреля.

Несогласованные акции в поддержку Навального прошли 23 и 31 января и 2 февраля. Ранее в Кремле заявили, что полиция будет наказывать виновных, если обнаружит нарушения закона на акции 14 февраля, пишет Life . Люди, поддерживающие блогера, собираются выйти в свои дворы и зажечь фонарики.

Блогера Алексея Навального задержали 17 января после его возвращения в Россию из Германии. Его приговорили к 3,5 года колонии из-за неоднократного нарушения требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.