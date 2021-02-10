Курганцы отреагировали на критику губернатора — запускается программа по решению «кадрового голода» — районные СМИ ждут изменения — на границе будут проверять грузы на радиоактивность — замначальника регионального МЧС ушел на пенсию. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 11 февраля — в обзоре URA.RU:
Родители школьников ответили на критику губернатора
- Жители нескольких районов и муниципальных округов опубликовали 9 и 10 февраля в соцсетях фотографии школьных обедов. Авторы постов положительно отзывались о ее качестве. Ранее губернатор региона Вадим Шумков рассказал о поступающих жалобах на качество школьного питания.
В регионе запускают новую программу по решению кадровых проблем
- Новая программа по привлечению квалифицированных специалистов из других регионов начнет действовать в регионе с 2021 года. Приоритет будут отдавать инженерам, сельхозработникам и медикам, сообщает пресс-служба курганского губернатора.
Журналистов региона ждет глобальная реформа
- В Курган прибыл зампредседателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий. Он обсудит реформу районных газет, которая подразумевает их присоединение к региональному медиахолдингу на базе издательского дома «Новый мир».
В Половинном будут проверять радиационный фон ввозимых грузов
- На государственной границе в Половинном установят специальный автоматизированный комплекс для измерения радиации ввозимых грузов. Информация размещена на сайте госзакупок.
Полковник МЧС ушел на пенсию
- Замначальника областного ГУ МЧС полковник Алексей Ткачев, отвечавший за организацию тушения пожаров в регионе, ушел на пенсию. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
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