Полковник Алексей Ткачев ушел на пенсию с должности замначальника ГУ МЧС области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганцы отреагировали на критику губернатора — запускается программа по решению «кадрового голода» — районные СМИ ждут изменения — на границе будут проверять грузы на радиоактивность — замначальника регионального МЧС ушел на пенсию. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 11 февраля — в обзоре URA.RU:

Родители школьников ответили на критику губернатора

Жители нескольких районов и муниципальных округов опубликовали 9 и 10 февраля в соцсетях фотографии школьных обедов. Авторы постов положительно отзывались о ее качестве. Ранее губернатор региона Вадим Шумков рассказал о поступающих жалобах на качество школьного питания.

В регионе запускают новую программу по решению кадровых проблем

Новая программа по привлечению квалифицированных специалистов из других регионов начнет действовать в регионе с 2021 года. Приоритет будут отдавать инженерам, сельхозработникам и медикам, сообщает пресс-служба курганского губернатора.

Журналистов региона ждет глобальная реформа

В Курган прибыл зампредседателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий. Он обсудит реформу районных газет, которая подразумевает их присоединение к региональному медиахолдингу на базе издательского дома «Новый мир».

В Половинном будут проверять радиационный фон ввозимых грузов

На государственной границе в Половинном установят специальный автоматизированный комплекс для измерения радиации ввозимых грузов. Информация размещена на сайте госзакупок.

Полковник МЧС ушел на пенсию

Замначальника областного ГУ МЧС полковник Алексей Ткачев, отвечавший за организацию тушения пожаров в регионе, ушел на пенсию. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.