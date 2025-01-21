Путин обратился к Харатьяну в его день рождения

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Путин поздравил Харатьяна с днем рождения
Путин поздравил Харатьяна с днем рождения Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием актера Дмитрия Харатьяна, пожелав ему вдохновения в творчестве. Праздничная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вас знают как талантливого, разнопланового актера, деятельного, увлеченного и очень позитивного человека», — говорится в поздравлении, размещенном на сайте Кремля. Путин пожелал юбиляру вдохновения и неиссякаемой энергии. 

Ранее Владимир Путин наградил Дмитрия Харатьяна орденом Дружбы. Другие артисты также были удостоены государственных наград, например, эстрадный певец Владимир Пресняков получил орден Почета, а артист Игорь Верник — орден «За заслуги в культуре и искусстве».

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Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием актера Дмитрия Харатьяна, пожелав ему вдохновения в творчестве. Праздничная телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Вас знают как талантливого, разнопланового актера, деятельного, увлеченного и очень позитивного человека», — говорится в поздравлении, размещенном на сайте Кремля. Путин пожелал юбиляру вдохновения и неиссякаемой энергии.  Ранее Владимир Путин наградил Дмитрия Харатьяна орденом Дружбы. Другие артисты также были удостоены государственных наград, например, эстрадный певец Владимир Пресняков получил орден Почета, а артист Игорь Верник — орден «За заслуги в культуре и искусстве».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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