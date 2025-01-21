Тела убитых ВСУ жителей Курской области в селе Русское Поречное эвакуировать пока невозможно. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной, что делает эвакуацию опасной.
«К сожалению, несмотря на освобождение села, ситуация в Русском Поречном не позволяет сейчас эвакуировать тела погибших. Это будет сделано, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что правительство Курской области предоставит всю необходимую поддержку семьям погибших, включая помощь в организации похорон. Хинштейн также выразил уверенность в том, что те, кто совершил это жестокое преступление, а также их руководители, несомненно, будут наказаны по заслугам.
Русские военные 21 января обнаружили девять тел мирных жителей с осколочными и пулевыми ранениями в подвалах деревни Русское Поречное в Курской области. Командир с позывным Ксей сообщил, что тела были найдены в трех домах, и у минимум двух погибших были связаны руки. Следственный комитет возбудил дело о терроризме по факту убийства жителей села, освобожденного от украинских войск. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, передает «Царьград».
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