ВСУ попытались атаковать Крым дронами

Минобороны РФ сообщило о сбитии трех дронов над акваторией Черного моря
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские средства ПВО отбили атаку трех украинских беспилотников, которые приближались к побережью Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ПВО с 10:45 до 11:00 по московскому времени уничтожила три украинских беспилотника», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что атака была отбита над акваторией Черного моря.
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