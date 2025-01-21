ВСУ попытались атаковать Крым дронами

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Минобороны РФ сообщило о сбитии трех дронов над акваторией Черного моря
Минобороны РФ сообщило о сбитии трех дронов над акваторией Черного моря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО отбили атаку трех украинских беспилотников, которые приближались к побережью Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ПВО с 10:45 до 11:00 по московскому времени уничтожила три украинских беспилотника», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что атака была отбита над акваторией Черного моря.

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Российские средства ПВО отбили атаку трех украинских беспилотников, которые приближались к побережью Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ПВО с 10:45 до 11:00 по московскому времени уничтожила три украинских беспилотника», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что атака была отбита над акваторией Черного моря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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