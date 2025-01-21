Тимошенко «насолила» Зеленскому в день инаугурации Трампа

Народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина» и бывшая премьер-министр страны Юлия Тимошенко лично присутствовала на инаугурации президента США Дональда Трампа, в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского. Таким образом она ему «насолила». Последний несколько раз запрашивал разрешения посетить мероприятие, но ему отказывали.
«Была и еще одна украинская женщина, которая изрядно „насолила“ Зеленскому. <...> В соцсетях появилось фото скромной „женщины с косой“ в бежевом пальто, которой нашлось-таки место на инаугурационном молебне. Судя по всему, не зря Юлия Тимошенко обхаживала в Париже спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога», — передает MK.RU. Журналисты в своем аналитическом материале также напомнили, что Зеленскому отказали в посещении инаугурации Трампа три раза.
Инаугурация Дональда Трампа состоялась накануне, 20 января. В своей торжественной речи он затронул интересы своей страны, при этом он ни словом не обмолвился о России и Украине.
Недавно Юлия Тимошенко высказалась о будущем своей страны. По ее мнению, сейчас у Украины нет будущего, передает телеканал «Царьград». Причиной этому — решения, которые принимают текущие власти, подчеркнула она, сообщает 360.Ru.
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