Умер актер, снявшийся в фильме с Юрой Борисовым

Умер актер Вячеслав Югов, снявшийся с Борисовым в фильме «Кончится лето»
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Скончался актер Вячеслав Югов
Скончался актер Вячеслав Югов Фото:

Российский актер Вячеслав Югов скончался в возрасте 55 лет. О его смерти сообщает портал «Кино-Театр.Ру».

Причины смерти не уточняются. Югов снялся в фильме «Кончится лето» с Юрой Борисовым в главной роли. Фильм выйдет в прокат 27 февраля. Также он играл в картинах «Рядовой Чэрин», «Холодное золото» и «Не хороните меня без Ивана».

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Российский актер Вячеслав Югов скончался в возрасте 55 лет. О его смерти сообщает портал «Кино-Театр.Ру». Причины смерти не уточняются. Югов снялся в фильме «Кончится лето» с Юрой Борисовым в главной роли. Фильм выйдет в прокат 27 февраля. Также он играл в картинах «Рядовой Чэрин», «Холодное золото» и «Не хороните меня без Ивана».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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