Умер актер, снявшийся в фильме с Юрой Борисовым

Скончался актер Вячеслав Югов
Российский актер Вячеслав Югов скончался в возрасте 55 лет. О его смерти сообщает портал «Кино-Театр.Ру».
Причины смерти не уточняются. Югов снялся в фильме «Кончится лето» с Юрой Борисовым в главной роли. Фильм выйдет в прокат 27 февраля. Также он играл в картинах «Рядовой Чэрин», «Холодное золото» и «Не хороните меня без Ивана».
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