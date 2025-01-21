Кличко решил вернуться на ринг

Брат мэра Киева, украинский боксер Владимир Кличко намерен вернуться на ринг. По словам бывшего промоутера спортсмена Тома Лоффлера, тот намерен стать самым возрастным чемпионом мира, побив рекорд американского боксера Джорджа Формана.
«Владимир [Кличко] сказал, что будет драться за [чемпионский] титул, побьет рекорд Джорджа Формана. Так что посмотрим. Если кто-то может это сделать, то Владимир сможет. Я не собираюсь говорить за него», — заявил Лоффлер. Его слова передает «Страна.ua».
Форман получил чемпионский титул в 45 лет, став самым возрастным боксером, достигшим этого статуса. Сейчас Владимиру Кличко, который намерен побить рекорд своего американского коллеги, 48 лет. Бывший промоутер Кличко также уточнил, что украинский спортсмен не планирует бой с другим украинским боксером Александром Усиком.
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