Путин созвонился со вторым иностранным лидером за день

Путин провел телефонный разговор с лидером Египта Абделем Фаттах ас-Сиси
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Путин и Абдул-фаттах халил ас-сиси обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и Абдул-фаттах халил ас-сиси обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке Фото:

Президент России Владимир Путин уже второй раз за день созвонился с иностранным лидером. Утром он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а позже он созвонился с президентом Египта Абделей Фаттах ас-Сиси.

«Президент Египта Ас-Сиси провел телефонный разговор с Путиным», — сообщили в канцелярии египетского лидера. Основной темой беседы стала реализация совместных проектов и обсуждение ситуации на Ближнем Востоке.

Сегодня он также созвонился по видеосвязи с Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине, итоги 2024 года, отношения с США и многое другое. Подробнее — в материале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин уже второй раз за день созвонился с иностранным лидером. Утром он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а позже он созвонился с президентом Египта Абделей Фаттах ас-Сиси. «Президент Египта Ас-Сиси провел телефонный разговор с Путиным», — сообщили в канцелярии египетского лидера. Основной темой беседы стала реализация совместных проектов и обсуждение ситуации на Ближнем Востоке. Сегодня он также созвонился по видеосвязи с Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине, итоги 2024 года, отношения с США и многое другое. Подробнее — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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