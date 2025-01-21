Путин созвонился со вторым иностранным лидером за день

Президент России Владимир Путин уже второй раз за день созвонился с иностранным лидером. Утром он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а позже он созвонился с президентом Египта Абделей Фаттах ас-Сиси.
«Президент Египта Ас-Сиси провел телефонный разговор с Путиным», — сообщили в канцелярии египетского лидера. Основной темой беседы стала реализация совместных проектов и обсуждение ситуации на Ближнем Востоке.
Сегодня он также созвонился по видеосвязи с Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине, итоги 2024 года, отношения с США и многое другое. Подробнее — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.