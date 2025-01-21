Экс-руководителя управления СК обвинили в крупном хищении

Одного из бывших руководителей управления СК обвиняют в крупном хищении средств
Бывший глава управления СК по расследованию организованной преступности обвиняется в хищении средств на сумму свыше 185 миллионов рублей. Об этом сообщили журналисты.
«Экс-руководителя управления СК по расследованию организованной преступности обвиняют в хищении более 185 млн рублей», — передает ТАСС. О ком именно идет речь, пока неизвестно.
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