Экс-руководителя управления СК обвинили в крупном хищении

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Одного из бывших руководителей управления СК обвиняют в крупном хищении средств
Одного из бывших руководителей управления СК обвиняют в крупном хищении средств Фото:

Бывший глава управления СК по расследованию организованной преступности обвиняется в хищении средств на сумму свыше 185 миллионов рублей. Об этом сообщили журналисты.

«Экс-руководителя управления СК по расследованию организованной преступности обвиняют в хищении более 185 млн рублей», — передает ТАСС. О ком именно идет речь, пока неизвестно.

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Бывший глава управления СК по расследованию организованной преступности обвиняется в хищении средств на сумму свыше 185 миллионов рублей. Об этом сообщили журналисты. «Экс-руководителя управления СК по расследованию организованной преступности обвиняют в хищении более 185 млн рублей», — передает ТАСС. О ком именно идет речь, пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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