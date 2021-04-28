Приставы могут дать алиментщикам приоритет при трудоустройстве

На данный момент такого приоритета они не имеют, напомнили в ведомстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральная служба судебных приставов предлагает закрепить приоритет на трудоустройство должникам по алиментам на законодательном уровне. Об этом сообщил замначальника Управления по организации исполнительного производства ведомства Дмитрий Желудков.

«Мы предлагаем законодательно закрепить приоритет на трудоустройство граждан, которые обратились в центры занятости и которые имеют алиментные обязательства. Потому что на сегодняшний день никакого приоритета у них нет по сравнению с другими гражданами», — сказал он на круглом столе «Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути решения», который проходил в Совфеде. Его слова приводит РИА «Новости». По данным ФССП, в России более миллиона человек не платят алименты на своих детей, напоминает RT.

Ранее в партии «Единая Россия» совместно с Минтруда разработали социальные инициативы. Одно из них является выплата пособия на детей от 8 до 16 лет. Ее смогут получать родители, которые разведены и имеют на руках судебное решение об уплате алиментов. Планируется, что этот и другие законопроекты будут приняты уже к середине мая.