Алексей Текслер поздравил с Днем Победы умершего ветерана Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова поздравили с Днем Победы умершего ветерана Великой Отечественной войны Хадию Сафину. В министерстве социальных отношений региона назвали произошедшее ошибкой, произошедшей из-за технической неисправности.

«Участницу ВОВ Хадию Сафину, умершую в январе этого года, поздравило региональное правительство», — передает телеканал 360. На фото, опубликованном телеканалом, видна поздравительная телеграмма, подписанная Текслером и открытка с подписью Котовой. На кадре можно увидеть, как Текслер желает умершему ветерану счастья и благополучия.

В пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области URA.RU сообщили, что инцидент произошел из-за технической ошибки. «[При поздравлении ветеранов] обязательно проводится сверка через единую государственную информационную систему. В связи с техническим сбоем данные о смерти ветерана в систему не поступили», — сообщили в министерстве. Там отметили, что разбираются в обстоятельствах происшествия и пообещали исправить ошибку.

Фото: телеканал 360