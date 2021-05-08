Челябинские власти поздравили с 9 Мая мертвого ветерана. Фото

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Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, ордена, гвоздика, гвоздики, ветеран, медали, цветы
Алексей Текслер поздравил с Днем Победы умершего ветерана Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова поздравили с Днем Победы умершего ветерана Великой Отечественной войны Хадию Сафину. В министерстве социальных отношений региона назвали произошедшее ошибкой, произошедшей из-за технической неисправности.

«Участницу ВОВ Хадию Сафину, умершую в январе этого года, поздравило региональное правительство», — передает телеканал 360. На фото, опубликованном телеканалом, видна поздравительная телеграмма, подписанная Текслером и открытка с подписью Котовой. На кадре можно увидеть, как Текслер желает умершему ветерану счастья и благополучия.

В пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области URA.RU сообщили, что инцидент произошел из-за технической ошибки. «[При поздравлении ветеранов] обязательно проводится сверка через единую государственную информационную систему. В связи с техническим сбоем данные о смерти ветерана в систему не поступили», — сообщили в министерстве. Там отметили, что разбираются в обстоятельствах происшествия и пообещали исправить ошибку.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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