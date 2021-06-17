17 июня 2021

Мошенники начали использовать электросамокаты для обмана россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сезона проката самокатов. Екатеринбург, самокат, электросамокат, Whoosh
В сети появились первые объявления о продаже взломанных аккаунтов самокатных сервисов Фото:

Новый способ мошенничества с якобы украденными аккаунтами пользователей арендных электросамокатов появился в интернете. Об этом предупредили в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

«На волне популярности электросамокатов мы обнаружили первые объявления о незаконном использовании этого вида транспорта. Злоумышленники начинают прощупывать почву и тестировать возможные бреши в безопасности самокатных сервисов. Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва — вы, а не сервис », — цитирует директора по росту Bi.Zone Рустэма Хайретдинова РИА «Новости».

Он отметил, что в сети появились первые объявления о продаже взломанных аккаунтов. Также мошенники предлагают россиянам инструкции, как использовать аренду самокатов «бесплатно и легально». В них мошенники рассказывают, как кататься на самокате весь день за 250 рублей. Предлагаются и лайф-хаки, как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита. Киберэксперты предупреждают, что вместо обещанной схемы мошенники могут исчезнуть с деньгами. Кроме этого, воспользовавшись одной из предложенных обманных схем, человек становится соучастником, что влечет за собой уголовную ответственность.

За последние несколько месяцев в России участились аварии с участием электросамокатов. В связи с этим министерство транспорта РФ предложило запретить использование указанного вида транспорта тяжелее 35 кг на тротуарах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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