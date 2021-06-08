В Минтрансе РФ предложили запретить категорию электросамокатов

Министерство транспорта РФ предложило запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах. Об этом заявил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.
«Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности) для совместного использования с пешеходами до 35 кг», — сообщил он в ходе обсуждения на площадке Народного фронта, пишет ТАСС. Минтранс совместно с МВД России обсуждает соответствующие поправки в ПДД.
За последние несколько месяцев в России участились аварии с участием электросамокатов и других электрических средств индивидуальной мобильности. В связи с этим власти хотят не только ограничить массу СИМ, но и ввести максимально допустимую скорость 25 км/час.
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