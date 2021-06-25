25 июня 2021

Депутат Госдумы: чем опасны поддельные сертификаты о вакцинации

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В Госдуме предостерегли от использования поддельных сертификатов о вакцинации Фото:
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Коронавирус COVID-19

Использование поддельных сертификатов о прививке от коронавируса может обернуться большими проблемами для россиян. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Кто пользуется нечестными способами и покупает сертификаты о вакцинации, рискуют. Во-первых, они рискуют здоровьем окружающих. Во-вторых, если неблагоприятно сложатся обстоятельства, и они сами заболеют и предъявят этот сертификат, то они могут быть привлечены к ответственности. Это административная или даже уголовная ответственность, если будут последствия от их действий. Это есть в законодательстве», — цитирует депутата «Радио Sputnik».

Обязательная вакцинация в России введена уже в нескольких регионах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тверская Тульская, Кемеровская, Сахалинская, Нижегородская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ и Крым. Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил URA.RU, что из-за вакцинации в стране может вырасти уровень коррупции. Людям будут предлагать купить сертификаты без получения инъекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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