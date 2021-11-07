Жильцов не устроило, что рабочие ремонтировали лифты ночью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В подмосковном городе Балашиха жильцы обстреляли рабочих, ремонтировавших лифты. Их возмутил сильный шум. Ночной грохот не устроил обитателей нижних этажей: сначала они вызвали полицию, а затем напали на лифтеров. Информации о пострадавших нет.

«Дело было на улице Чистопольской, дом 30. Лифты по указу губернатора области меняли быстро, у парней было разрешение на ночные работы, потому что иначе жильцам пришлось бы ходить пешком. Но обитателей нижних этажей грохот не устраивал», — сообщает telegram-канал Mash.

Сначала жители дома вызвали полицию, а затем решили разобраться с работниками сами. На видео, опубликованном в telegram-канале, можно рассмотреть, что жильцы сначала агрессивно общаются с лифтерами, после чего начинается драка. На одном из кадров можно разглядеть пистолет в руках одного из участников конфликта. Позднее он открыл стрельбу.

Ранее в подмосковном Домодедово произошла массовая драка. По сообщениям очевидцев, в потасовке участвовали от 20 до 50 человек. Точные причины конфликта неизвестны — предположительно, он мог начаться после словесной перепалки. Сведений о пострадавших на данный момент нет.