13 ноября 2021

Иммунолог назвал способ защитить семью от родственника с COVID

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Маски не дают такой высокой защиты от коронавируса, как вакцина Фото:
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Коронавирус COVID-19

Если один из членов семьи заразился коронавирусом, остальных от заражения может защитить только наличие прививки от коронавируса. Об этом в URA.RU заявили врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Чтобы обезопасить от заражения родственников, живущих в одной квартире, необходимо вакцинироваться, другого выхода нет. Супруги спят в одной постели, живут в одной квартире. Семья, дети, родители, все живут в одной квартире. „Дельта“-штамм крайне контагиозный, только если люди будут жить на улице на расстоянии 5-6 метров друг от друга, тогда они не будут заражаться. А так они будут заражаться, если у них нет иммунитета. Мы сейчас это наблюдаем по всему миру», — сказал Владимир Болибок.

С ним согласился Алексей Аграновский. «Надо, чтобы все были привиты в семье, кому можно. Кстати, они защитят и тех, кому нельзя, если у кого-то есть медотвод или дети, а дети тоже болеют дельтой. Надо создать локальный иммунитет в семье, бросить все глупости вакциноскептические. Только так можно обезопасить, потому, что носить маску весь день дома невозможно. И маска не дает высокого уровня защиты», — отметил вирусолог.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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