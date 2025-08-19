В Белом Доме назвали признаки «хорошей сделки»

Левитт: обе стороны конфликта должны остаться немного недовольными
Обе стороны конфликта должны остаться немного недовольными, заявила Левитт
Обе стороны конфликта должны остаться немного недовольными, заявила Левитт

Обеим сторонам конфликта придется остаться немного недовольными. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Чтобы заключить хорошую сделку, обеим сторонам придется разойтись немного недовольными», — заявила Левитт. Сделала она это во время брифинга для журналистов.

Ранее, 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уже заявляла, что не будет комментировать вопрос возможного обмена территориями между Россией и Украиной, подчеркнув, что этот вопрос предстоит обсудить президенту США Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину на личной встрече. Переговоры лидеров двух стран по вопросам урегулирования конфликта на Украине прошли 15 августа на Аляске.

