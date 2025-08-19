Зеленский поехал в США благодаря разговору Путина и Трампа

Саммит США и России на Аляске был продуктивным и открыл двери второму этапу для урегулирования на Украине, который и состоялся в понедельник 18 августа в Вашингтоне при участии украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Переговоры на Аляске были очень продуктивными, и лидеры двух стран [президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин] согласовали ряд ключевых моментов, которые открыли путь для второй фазы процесса [с участием украинского президента Владимира Зеленского и ведущих лидеров], что состоялась вчера здесь, в Белом доме, в течение 48 часов после встречи в Анкоридже», — сказала она на брифинге для журналистов, трансляция которого велась на сайте Белого дома.
В штате Аляска состоялись переговоры на высшем уровне между представителями России и США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высоко оценил итоги встречи, поставив им максимальную оценку — 10 из 10 баллов, а также подчеркнул, что считает Россию мощной державой. Президент Российской Федерации Владимир Путин также выразил удовлетворение результатами переговоров, охарактеризовав их как весьма конструктивные. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что саммит содействовал возобновлению полноценного диалога между двумя странами на высшем уровне. О том, как на переговоры между Путиным и Трампом отреагировали другие представители российского общества, читайте в материале URA.RU.
