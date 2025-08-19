Белый дом: Трамп не намерен ждать следующих встреч по Украине дольше месяца

Президент США Дональд Трамп нацелен на скорейшее завершение конфликта на Украине и не намерен откладывать дальнейшие переговоры по мирному урегулированию далее чем на месяц. Об этом 19 августа на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Он (Трамп — прим. URA.RU) хочет видеть завершение этого конфликта, и он высмеивает идеи с предложениями подождать еще месяц до следующей встречи. Президент хочет продвижения (в вопросе мирного урегулирования — прим. URA.RU) и прекращения этого конфликта в кратчайшие сроки», — заявила Ливитт, ее слова приводит Белый дом на официальном сайте.
Пресс-секретарь также рассказала, что саммит США и России, прошедший ранее на Аляске, был признан продуктивным обеими сторонами. По итогам встречи Дональд Трамп поставил ей максимальную оценку — 10 из 10 баллов, а также отметил, что считает Россию мощной державой. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, охарактеризовал переговоры как весьма конструктивные. Второй этап обсуждения урегулирования украинского кризиса состоялся 18 августа в Вашингтоне с участием президента Украины Владимира Зеленского. По словам Ливитт, дверь для дальнейших переговоров остается открытой, а США рассчитывают на быстрый прогресс в поиске мирного решения.
