В Липецке произошел взрыв на заводе НЛМК

Произошел взрыв на складе коксохимического цеха Новолипецкого металлургического комбината в Липецке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«В 21:14 поступило сообщение о происшествии на складе коксохимического цеха НЛМК в городе Липецк. По прибытии было установлено, что произошло частичное обрушение кровли», — передает сообщение пресс-службы МЧС telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
В МЧС добавили, что один человек был извлечен и госпитализирован. Поисково-спасательные работы на участке завершены, к ликвидации последствий привлекли 30 человек и 9 единиц техники.
Группа НЛМК является международной сталелитейной компанией, имеющей активы в России, США и Европе. Новолипецкий металлургический комбинат является основным активом группы НЛМК.
Подписывайтесь на URA.RU в