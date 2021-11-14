14 ноября 2021

В Липецке произошел взрыв на заводе НЛМК

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В результате взрыва пострадал один человек Фото:

Произошел взрыв на складе коксохимического цеха Новолипецкого металлургического комбината в Липецке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«В 21:14 поступило сообщение о происшествии на складе коксохимического цеха НЛМК в городе Липецк. По прибытии было установлено, что произошло частичное обрушение кровли», — передает сообщение пресс-службы МЧС telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

В МЧС добавили, что один человек был извлечен и госпитализирован. Поисково-спасательные работы на участке завершены, к ликвидации последствий привлекли 30 человек и 9 единиц техники.

Группа НЛМК является международной сталелитейной компанией, имеющей активы в России, США и Европе. Новолипецкий металлургический комбинат является основным активом группы НЛМК.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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