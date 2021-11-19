В Госдуме назвали способ предотвратить кредитный коллапс в России

Депутат Госдумы предложил амнистировать должников в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Ситуацию с высокой закредитованностью населения может решить кредитная амнистия с последующим пожизненным запретом на получение займа. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин.

«Выход элементарен — кредитная амнистия с пожизненным запретом брать кредит, то есть, любой человек может отказаться от оплаты кредитов. Государство поддержит ликвидность банков, которые от этого пострадают. Конечно, это не банки с чистой прибылью в 1,5 триллиона. Действительно, это будет ущерб экономике, но существенно меньший, чем пребывание людей в кредитной кабале», — сказал URA.RU Михаил Делягин.

Однако у амнистированного человека еще останется шанс на получение кредита, отметил депутат Госдумы. «Если человек, который воспользовался кредитной амнистией, когда-нибудь потом захочет брать кредит, то ему придется с процентами выплатить то, что он недоплатил», — объяснил он.

Делягин считает, что кредитную амнистию можно ввести для части российских граждан. «Можно распространить кредитную амнистию только на людей с доходом ниже прожиточного минимума или ниже трех прожиточных минимумов. Это вопрос обсуждаемый, но без кредитной амнистии решить эту проблему нельзя. То, что для людей является проблемой, для банков является источником гарантированной прибыли», — подчеркнул парламентарий.

Ранее рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» представило прогноз, согласно которому к концу 2021 года объем потребительских кредитов в России впервые может достичь 12 триллионов рублей. В Центробанке РФ отметили, что в России растет количество кредитов, выданных гражданам с высоким уровнем долговой нагрузки.