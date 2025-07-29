Минпросвещения озвучило одну из самых востребованных профессий в 2025 году

Число заявлений на программы бакалавриата и специалитета в педагогические вузы в 2025 году увеличилось на 25%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Подано рекордное количество заявлений по педагогическим направлениям в педагогические вузы — 514 193», — сказал Чернышенко. Его слова опубликованы на официальном сайте Минпросвещения России. Лидерами по числу поданных заявлений стали Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, Московский педагогический государственный университет и Новосибирский государственный педагогический университет.
Эксперты связывают рост интереса к педагогике с устойчивым спросом на квалифицированных учителей и стабильностью профессии. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что молодые специалисты продолжат лучшие традиции отечественной системы образования, а направление «Образование и педагогические науки» занимает одну из лидирующих позиций по количеству заявлений на бюджетные места.
В 2025 году на педагогические направления выделено более 75 тысяч бюджетных мест, из которых 38 тысяч — для вузов, подведомственных Минпросвещения. В России подготовку кадров в сфере образования осуществляют 36 профильных и более 200 классических вузов.
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