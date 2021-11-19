Глава министерства культуры Крыма арестована на несколько месяцев

Суд избрал меру пресечения для главы министерства культуры Арины Новосельской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава министерства культуры Крыма Вера Новосельская арестована на два месяца по делу о взятке. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Новосельской, обвиняемой по части 6 статьи 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере“), меру пресечения в виде ареста», — отметил пресс-секретарь Басманного суда Москвы, сообщает ТАСС. Вера Новосельская останется в СИЗО как минимум до 17 января 2022 года.

Ранее представители МВД сообщили о задержании министра культуры Крыма по подозрению в получении взятки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Веры Новосельской. В 2018 году министр получила эти деньги за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.