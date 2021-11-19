19 ноября 2021

Глава министерства культуры Крыма арестована на несколько месяцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Суд избрал меру пресечения для главы министерства культуры Арины Новосельской Фото:

Глава министерства культуры Крыма Вера Новосельская арестована на два месяца по делу о взятке. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Новосельской, обвиняемой по части 6 статьи 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере“), меру пресечения в виде ареста», — отметил пресс-секретарь Басманного суда Москвы, сообщает ТАСС. Вера Новосельская останется в СИЗО как минимум до 17 января 2022 года.

Ранее представители МВД сообщили о задержании министра культуры Крыма по подозрению в получении взятки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Веры Новосельской. В 2018 году министр получила эти деньги за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...