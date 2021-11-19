Чиновницу подозревают в получении взятки в особо крупном размере
По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержана министр культуры Крыма Вера Новосельская. Об этом сообщили в МВД.
«Задержана министр культуры Крыма Вера Новосельская по подозрению в получении взятки в особо крупном размере», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на МВД. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.
В квартире подозреваемой проведены обыски. В отношении чиновницы избирается мера пресечения, информирует telegram-канал.
Подписывайтесь на URA.RU в