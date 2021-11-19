Министра культуры Крыма задержали по подозрению во взятке

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Чиновницу подозревают в получении взятки в особо крупном размере Фото:

По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержана министр культуры Крыма Вера Новосельская. Об этом сообщили в МВД.

«Задержана министр культуры Крыма Вера Новосельская по подозрению в получении взятки в особо крупном размере», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на МВД. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

В квартире подозреваемой проведены обыски. В отношении чиновницы избирается мера пресечения, информирует telegram-канал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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