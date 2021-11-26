На протестантку возбуждено уголовное дело Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Во время протеста противников вакцинации в вологодском Законодательном Собрании женщина напала на сотрудников Росгвардии с баллончиком дихлофоса. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Вологодской области.

«Одна из посетительниц, 46 лет, стала препятствовать законным действиям правоохранителей и распылила неустановленный газ, а также применила насилие. В результате двум сотрудникам Росгвардии причинен ожог глаз 1 степени. Им оказана амбулаторная медицинская помощь», — говорится в сообщении вологодского СКР.

Отмечается, что задержания, которым пыталась воспрепятствовать женщина, начались из-за того, что посетители заксо нарушали пропускной и масочный режимы. Поэтому полицейские решили задерживать нарушителей и доставлять их в отдел.

«Следователями СКР на месте происшествия изъят использованный баллончик с надписью „Дихлофос“, а также записи с камер наблюдения и мобильных телефонов очевидцев», — сообщает Следственный комитет. На нападавшую возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.

Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупредила о гражданских протестах из-за закона о введении QR-кодов. Во время митинга антиваксеров в челябинском Законодательном Собрании депутаты обсудили проблемы QR-кодов с протестантами. Политолог Алексей Макаркин заявил, что уровень общественного возмущения из-за QR-кодов выше, чем во время введения пенсионной реформы.