В КПРФ сообщили о состоянии попавшего в больницу Рашкина 03 декабря 2021 в 00:34 Размер текста - 17 + Рашкину проводили операцию на глаз Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутата Валерия Рашкина, которому проводили плановую операцию на правый глаз, вероятно, выпишут из больницы в пятницу. Об этом рассказал депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Коломейцев. «Он пока в больнице. Может, завтра выпишут», — сказал Коломейцев РИА «Новости». Информация о том, что Рашкина госпитализировали с глазной болезнью, появилась 30 ноября. Из-за недавнего лишения неприкосновенности у депутата на нервной почве ухудшилось состояние здоровья. Глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против Рашкина. Депутата подозревают в незаконной охоте на лося. В конце октября он убил животное в Саратовской области, не имея соответствующего разрешения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Депутата Валерия Рашкина, которому проводили плановую операцию на правый глаз, вероятно, выпишут из больницы в пятницу. Об этом рассказал депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Коломейцев. «Он пока в больнице. Может, завтра выпишут», — сказал Коломейцев РИА «Новости». Информация о том, что Рашкина госпитализировали с глазной болезнью, появилась 30 ноября. Из-за недавнего лишения неприкосновенности у депутата на нервной почве ухудшилось состояние здоровья. Глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против Рашкина. Депутата подозревают в незаконной охоте на лося. В конце октября он убил животное в Саратовской области, не имея соответствующего разрешения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям