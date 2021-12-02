В КПРФ сообщили о состоянии попавшего в больницу Рашкина

Депутата Валерия Рашкина, которому проводили плановую операцию на правый глаз, вероятно, выпишут из больницы в пятницу. Об этом рассказал депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Коломейцев.
«Он пока в больнице. Может, завтра выпишут», — сказал Коломейцев РИА «Новости».
Информация о том, что Рашкина госпитализировали с глазной болезнью, появилась 30 ноября. Из-за недавнего лишения неприкосновенности у депутата на нервной почве ухудшилось состояние здоровья. Глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против Рашкина. Депутата подозревают в незаконной охоте на лося. В конце октября он убил животное в Саратовской области, не имея соответствующего разрешения.
Депутата Валерия Рашкина, которому проводили плановую операцию на правый глаз, вероятно, выпишут из больницы в пятницу. Об этом рассказал депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Коломейцев. «Он пока в больнице. Может, завтра выпишут», — сказал Коломейцев РИА «Новости». Информация о том, что Рашкина госпитализировали с глазной болезнью, появилась 30 ноября. Из-за недавнего лишения неприкосновенности у депутата на нервной почве ухудшилось состояние здоровья. Глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против Рашкина. Депутата подозревают в незаконной охоте на лося. В конце октября он убил животное в Саратовской области, не имея соответствующего разрешения.