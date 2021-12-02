02 декабря 2021

В КПРФ сообщили о состоянии попавшего в больницу Рашкина

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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, рашкин валерий, митинг
Рашкину проводили операцию на глаз Фото:

Депутата Валерия Рашкина, которому проводили плановую операцию на правый глаз, вероятно, выпишут из больницы в пятницу. Об этом рассказал депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Коломейцев.

«Он пока в больнице. Может, завтра выпишут», — сказал Коломейцев РИА «Новости».

Информация о том, что Рашкина госпитализировали с глазной болезнью, появилась 30 ноября. Из-за недавнего лишения неприкосновенности у депутата на нервной почве ухудшилось состояние здоровья. Глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против Рашкина. Депутата подозревают в незаконной охоте на лося. В конце октября он убил животное в Саратовской области, не имея соответствующего разрешения.

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Депутата Валерия Рашкина, которому проводили плановую операцию на правый глаз, вероятно, выпишут из больницы в пятницу. Об этом рассказал депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Коломейцев. «Он пока в больнице. Может, завтра выпишут», — сказал Коломейцев РИА «Новости». Информация о том, что Рашкина госпитализировали с глазной болезнью, появилась 30 ноября. Из-за недавнего лишения неприкосновенности у депутата на нервной почве ухудшилось состояние здоровья. Глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против Рашкина. Депутата подозревают в незаконной охоте на лося. В конце октября он убил животное в Саратовской области, не имея соответствующего разрешения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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