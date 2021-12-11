Глава МИД Украины: Запад должен помочь Киеву сдержать Россию

Россия будет угрожать Европе, если Запад согласится на «ультиматум» Путина, считает глава МИД Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Запад не должен замечать «ультиматумы» России по продвижению НАТО на Восток. В противном случае Москва будет угрожать безопасности всей Европы. Поэтому требуется четкий план по сдерживанию России, и его сейчас разрабатывают Украина и ее западные партнеры. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя требование российского президента Владимира Путина исключить расширение НАТО на восток.

По мнению Кулебы, изложенном в колонке для Foreigh Affairs, «ультиматум» Путина может оказаться привлекательным для некоторых стран Запада. Однако если Запад пойдет на уступки Москве, они не сделают Путина «менее агрессивным», поскольку планы президента России теперь простираются не только на Украину. «Путин также надеется в конечном итоге перестроить архитектуру безопасности Европы в ущерб Западу», — пишет Кулеба.

Глава МИД Украины призывает Запад отказаться от нерешительности и слабости и встретить амбиции Путина силой. «Запад не должен умиротворять Россию, соглашаясь на переговоры по НАТО. Запад должен просто игнорировать ультиматумы», — считает глава МИД Украины.

Он заявляет, что единственное правильное решение в отношениях с Москвой — «всеобъемлющий план сдерживания, который в настоящее время разрабатывают Украина и ее партнеры». План Кулеба представляет таким образом: послать Москве четкий сигнал, что Украина «является частью Запада и будущим членом ЕС и НАТО»; пригрозить в случае вторжения суровыми санкциями; углубить военную помощь Украине со стороны НАТО. «Нам нужно больше оружия, чтобы защитить себя», — пишет Кулеба.

Ранее Путин заявил, что российские власти беспокоятся из-за продвижения НАТО на Восток и возможного вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом президент заявил на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров, отвечая на вопрос, собирается ли Россия нападать на Украину. «Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим безусловно последует размещение там военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — пояснил Путин.