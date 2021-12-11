11 декабря 2021

В США обвинили во лжи автора статьи про Путина и Россию

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Американцы обвинили во лжи автора статьи про Россию и Путина Фото:

Американские читатели назвали лживой информацию, написанную в статье про Путина и Россию. Материал профессора Кристофера Хартвелла был опубликован ранее для ежедневной американской деловой газеты Wall Street Journal.

«Европа не наша, чтобы ее „терять“, и Украина не является нашей землей. Соединенные Штаты и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины», — написали в комментариях, охарактеризовав размышления автора статьи как «полную чушь». Один из читателей заключил: «В этой статье много ложной информации».

Также один из пользователей Сети, прочитав материал, написал комментарий о том, что считает русских гордыми патриотами, которые «будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые мы даже представить себе не можем». Он заключил, что Путин скорее всего подозревает президента США Джо Байдена либо в блефе, либо в том, что он бросается пустыми угрозами.

Сам Кристофер Хартвелл в своей статье написал о том, что Запад приносит Украину в жертву России. Кроме того, он оскорбляет президента России Владимира Путина и убеждает читателей в опасности Москвы и ее внешней политики.

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Американские читатели назвали лживой информацию, написанную в статье про Путина и Россию. Материал профессора Кристофера Хартвелла был опубликован ранее для ежедневной американской деловой газеты Wall Street Journal. «Европа не наша, чтобы ее „терять“, и Украина не является нашей землей. Соединенные Штаты и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины», — написали в комментариях, охарактеризовав размышления автора статьи как «полную чушь». Один из читателей заключил: «В этой статье много ложной информации». Также один из пользователей Сети, прочитав материал, написал комментарий о том, что считает русских гордыми патриотами, которые «будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые мы даже представить себе не можем». Он заключил, что Путин скорее всего подозревает президента США Джо Байдена либо в блефе, либо в том, что он бросается пустыми угрозами. Сам Кристофер Хартвелл в своей статье написал о том, что Запад приносит Украину в жертву России. Кроме того, он оскорбляет президента России Владимира Путина и убеждает читателей в опасности Москвы и ее внешней политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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