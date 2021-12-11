В США обвинили во лжи автора статьи про Путина и Россию

12 декабря 2021 в 03:24 Размер текста - 17 +

Американцы обвинили во лжи автора статьи про Россию и Путина Фото: Анна Майорова © URA.RU Американские читатели назвали лживой информацию, написанную в статье про Путина и Россию. Материал профессора Кристофера Хартвелла был опубликован ранее для ежедневной американской деловой газеты Wall Street Journal. «Европа не наша, чтобы ее „терять“, и Украина не является нашей землей. Соединенные Штаты и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины», — написали в комментариях, охарактеризовав размышления автора статьи как «полную чушь». Один из читателей заключил: «В этой статье много ложной информации». Также один из пользователей Сети, прочитав материал, написал комментарий о том, что считает русских гордыми патриотами, которые «будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые мы даже представить себе не можем». Он заключил, что Путин скорее всего подозревает президента США Джо Байдена либо в блефе, либо в том, что он бросается пустыми угрозами. Сам Кристофер Хартвелл в своей статье написал о том, что Запад приносит Украину в жертву России. Кроме того, он оскорбляет президента России Владимира Путина и убеждает читателей в опасности Москвы и ее внешней политики. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американские читатели назвали лживой информацию, написанную в статье про Путина и Россию. Материал профессора Кристофера Хартвелла был опубликован ранее для ежедневной американской деловой газеты Wall Street Journal. «Европа не наша, чтобы ее „терять“, и Украина не является нашей землей. Соединенные Штаты и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины», — написали в комментариях, охарактеризовав размышления автора статьи как «полную чушь». Один из читателей заключил: «В этой статье много ложной информации». Также один из пользователей Сети, прочитав материал, написал комментарий о том, что считает русских гордыми патриотами, которые «будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые мы даже представить себе не можем». Он заключил, что Путин скорее всего подозревает президента США Джо Байдена либо в блефе, либо в том, что он бросается пустыми угрозами. Сам Кристофер Хартвелл в своей статье написал о том, что Запад приносит Украину в жертву России. Кроме того, он оскорбляет президента России Владимира Путина и убеждает читателей в опасности Москвы и ее внешней политики.