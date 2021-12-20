Вирусолог назвал сочетание вакцин, дающее лучший иммунный ответ

Лучший ответ по выработке антител может дать комбинация вакцин, созданных на разных платформах, например, двухфазный «Спутник» плюс Pfizer, либо «Спутник» плюс Moderna. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.
«Ревакцинация другой вакциной дает лучший антительный ответ. Это один из резонов запуска иностранных вакцин на наш рынок. У „Спутника V“, видимо, происходит иммунный ответ на вектор и эффективность ревакцинации снижается, хотя в целом она высокая. Самые эффективные комбинации будут — двухфазный „Спутник V“ плюс Pfizer, либо „Спутник V“ плюс Moderna, потому что эти вакцины принципиально разных типов, они не конферируют друг с другом и усиливают иммунный ответ», — заявил Максим Скулачев.
В беседе с URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн согласился, что комбинации российской и зарубежной инъекции может дать хороший иммунный ответ. «Комбинации вполне допустимы, ничего плохого при этом они не несут и даже могут быть полезными. Например, человек первоначально вакцинировался „Спутником V“, потом поехал за границу, ревакцинировался Pfizer — это даст хороший иммунный ответ, так как в составе „Спутника“ и Pfizer происходят одни и те же генетические последовательности. В ответ на введение российской вакцины образуется S-белок. Точно такой же белок получается и при введении Pfizer и Moderna, то есть они совместимы», — добавил он.
В этот день, 21 декабря 2020 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Целью проекта были клинические исследования по комбинации вакцин от коронавируса.
Лучший ответ по выработке антител может дать комбинация вакцин, созданных на разных платформах, например, двухфазный «Спутник» плюс Pfizer, либо «Спутник» плюс Moderna. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. «Ревакцинация другой вакциной дает лучший антительный ответ. Это один из резонов запуска иностранных вакцин на наш рынок. У „Спутника V“, видимо, происходит иммунный ответ на вектор и эффективность ревакцинации снижается, хотя в целом она высокая. Самые эффективные комбинации будут — двухфазный „Спутник V“ плюс Pfizer, либо „Спутник V“ плюс Moderna, потому что эти вакцины принципиально разных типов, они не конферируют друг с другом и усиливают иммунный ответ», — заявил Максим Скулачев. В беседе с URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн согласился, что комбинации российской и зарубежной инъекции может дать хороший иммунный ответ. «Комбинации вполне допустимы, ничего плохого при этом они не несут и даже могут быть полезными. Например, человек первоначально вакцинировался „Спутником V“, потом поехал за границу, ревакцинировался Pfizer — это даст хороший иммунный ответ, так как в составе „Спутника“ и Pfizer происходят одни и те же генетические последовательности. В ответ на введение российской вакцины образуется S-белок. Точно такой же белок получается и при введении Pfizer и Moderna, то есть они совместимы», — добавил он. В этот день, 21 декабря 2020 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Целью проекта были клинические исследования по комбинации вакцин от коронавируса.