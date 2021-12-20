20 декабря 2021

Вирусолог назвал сочетание вакцин, дающее лучший иммунный ответ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, ампула, прививка, шприц, вакцина, прививка от гриппа, вакцинация, спутник v, вакцина от коронавируса, прививка от ковид, прививка от covid19, вакцинация от ковид 19, вакцинация covid19, вакцина от ковид
Ревакцинация после «Спутника V» вакцинами Pfizer или Moderna даст хорошую выработку антител Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Лучший ответ по выработке антител может дать комбинация вакцин, созданных на разных платформах, например, двухфазный «Спутник» плюс Pfizer, либо «Спутник» плюс Moderna. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

«Ревакцинация другой вакциной дает лучший антительный ответ. Это один из резонов запуска иностранных вакцин на наш рынок. У „Спутника V“, видимо, происходит иммунный ответ на вектор и эффективность ревакцинации снижается, хотя в целом она высокая. Самые эффективные комбинации будут — двухфазный „Спутник V“ плюс Pfizer, либо „Спутник V“ плюс Moderna, потому что эти вакцины принципиально разных типов, они не конферируют друг с другом и усиливают иммунный ответ», — заявил Максим Скулачев.

В беседе с URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн согласился, что комбинации российской и зарубежной инъекции может дать хороший иммунный ответ. «Комбинации вполне допустимы, ничего плохого при этом они не несут и даже могут быть полезными. Например, человек первоначально вакцинировался „Спутником V“, потом поехал за границу, ревакцинировался Pfizer — это даст хороший иммунный ответ, так как в составе „Спутника“ и Pfizer происходят одни и те же генетические последовательности. В ответ на введение российской вакцины образуется S-белок. Точно такой же белок получается и при введении Pfizer и Moderna, то есть они совместимы», — добавил он.

В этот день, 21 декабря 2020 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Целью проекта были клинические исследования по комбинации вакцин от коронавируса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лучший ответ по выработке антител может дать комбинация вакцин, созданных на разных платформах, например, двухфазный «Спутник» плюс Pfizer, либо «Спутник» плюс Moderna. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. «Ревакцинация другой вакциной дает лучший антительный ответ. Это один из резонов запуска иностранных вакцин на наш рынок. У „Спутника V“, видимо, происходит иммунный ответ на вектор и эффективность ревакцинации снижается, хотя в целом она высокая. Самые эффективные комбинации будут — двухфазный „Спутник V“ плюс Pfizer, либо „Спутник V“ плюс Moderna, потому что эти вакцины принципиально разных типов, они не конферируют друг с другом и усиливают иммунный ответ», — заявил Максим Скулачев. В беседе с URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн согласился, что комбинации российской и зарубежной инъекции может дать хороший иммунный ответ. «Комбинации вполне допустимы, ничего плохого при этом они не несут и даже могут быть полезными. Например, человек первоначально вакцинировался „Спутником V“, потом поехал за границу, ревакцинировался Pfizer — это даст хороший иммунный ответ, так как в составе „Спутника“ и Pfizer происходят одни и те же генетические последовательности. В ответ на введение российской вакцины образуется S-белок. Точно такой же белок получается и при введении Pfizer и Moderna, то есть они совместимы», — добавил он. В этот день, 21 декабря 2020 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Целью проекта были клинические исследования по комбинации вакцин от коронавируса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...