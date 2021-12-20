Вирусолог назвал сочетание вакцин, дающее лучший иммунный ответ

21 декабря 2021 в 09:03 Размер текста - 17 +

Ревакцинация после «Спутника V» вакцинами Pfizer или Moderna даст хорошую выработку антител Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Лучший ответ по выработке антител может дать комбинация вакцин, созданных на разных платформах, например, двухфазный «Спутник» плюс Pfizer, либо «Спутник» плюс Moderna. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. «Ревакцинация другой вакциной дает лучший антительный ответ. Это один из резонов запуска иностранных вакцин на наш рынок. У „Спутника V“, видимо, происходит иммунный ответ на вектор и эффективность ревакцинации снижается, хотя в целом она высокая. Самые эффективные комбинации будут — двухфазный „Спутник V“ плюс Pfizer, либо „Спутник V“ плюс Moderna, потому что эти вакцины принципиально разных типов, они не конферируют друг с другом и усиливают иммунный ответ», — заявил Максим Скулачев. В беседе с URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн согласился, что комбинации российской и зарубежной инъекции может дать хороший иммунный ответ. «Комбинации вполне допустимы, ничего плохого при этом они не несут и даже могут быть полезными. Например, человек первоначально вакцинировался „Спутником V“, потом поехал за границу, ревакцинировался Pfizer — это даст хороший иммунный ответ, так как в составе „Спутника“ и Pfizer происходят одни и те же генетические последовательности. В ответ на введение российской вакцины образуется S-белок. Точно такой же белок получается и при введении Pfizer и Moderna, то есть они совместимы», — добавил он. В этот день, 21 декабря 2020 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Целью проекта были клинические исследования по комбинации вакцин от коронавируса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лучший ответ по выработке антител может дать комбинация вакцин, созданных на разных платформах, например, двухфазный «Спутник» плюс Pfizer, либо «Спутник» плюс Moderna. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. «Ревакцинация другой вакциной дает лучший антительный ответ. Это один из резонов запуска иностранных вакцин на наш рынок. У „Спутника V“, видимо, происходит иммунный ответ на вектор и эффективность ревакцинации снижается, хотя в целом она высокая. Самые эффективные комбинации будут — двухфазный „Спутник V“ плюс Pfizer, либо „Спутник V“ плюс Moderna, потому что эти вакцины принципиально разных типов, они не конферируют друг с другом и усиливают иммунный ответ», — заявил Максим Скулачев. В беседе с URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн согласился, что комбинации российской и зарубежной инъекции может дать хороший иммунный ответ. «Комбинации вполне допустимы, ничего плохого при этом они не несут и даже могут быть полезными. Например, человек первоначально вакцинировался „Спутником V“, потом поехал за границу, ревакцинировался Pfizer — это даст хороший иммунный ответ, так как в составе „Спутника“ и Pfizer происходят одни и те же генетические последовательности. В ответ на введение российской вакцины образуется S-белок. Точно такой же белок получается и при введении Pfizer и Moderna, то есть они совместимы», — добавил он. В этот день, 21 декабря 2020 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Целью проекта были клинические исследования по комбинации вакцин от коронавируса.