Вирусолог Чумаков не исключил искусственную природу «Омикрона»

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Вирусолог счел «Омикрон» искусственным штаммом коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Омикрон-штамм коронавируса мог быть создан искусственно. Об этом рассказал вирусолог, ведущий научный сотрудник и начальник лаборатории Отдела исследований и анализа вакцин Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Константин Чумаков.

«Я считаю, что это так. Что это англичане. Решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире. Это не просто мутация. Это они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно, то есть когда он эволюционировал», — заявил вирусолог в интервью «Радио России».

В то же время вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков отмечал, что «Омикрон» отличается более легким течением даже у невакцинированных пациентов. Он может предвещать конец пандемии коронавируса.

В России этим вариантом вируса заболели 16 человек, которые были в ЮАР. При этом 11 из них были вакцинированы от коронавируса, семь человек болели COVID, один является и привитым и переболевшим. Угрозы их жизни и здоровью нет, уточняет Vse42.ru. В мире зафиксирован только один случай летальности от омикрона — в Великобритании, передают «Невские новости».

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Омикрон-штамм коронавируса мог быть создан искусственно. Об этом рассказал вирусолог, ведущий научный сотрудник и начальник лаборатории Отдела исследований и анализа вакцин Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Константин Чумаков. «Я считаю, что это так. Что это англичане. Решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире. Это не просто мутация. Это они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно, то есть когда он эволюционировал», — заявил вирусолог в интервью «Радио России». В то же время вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков отмечал, что «Омикрон» отличается более легким течением даже у невакцинированных пациентов. Он может предвещать конец пандемии коронавируса. В России этим вариантом вируса заболели 16 человек, которые были в ЮАР. При этом 11 из них были вакцинированы от коронавируса, семь человек болели COVID, один является и привитым и переболевшим. Угрозы их жизни и здоровью нет, уточняет Vse42.ru. В мире зафиксирован только один случай летальности от омикрона — в Великобритании, передают «Невские новости».
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