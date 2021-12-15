Вирусолог Чумаков не исключил искусственную природу «Омикрона»

15 декабря 2021 в 14:40 Размер текста - 17 +

Вирусолог счел «Омикрон» искусственным штаммом коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Омикрон-штамм коронавируса мог быть создан искусственно. Об этом рассказал вирусолог, ведущий научный сотрудник и начальник лаборатории Отдела исследований и анализа вакцин Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Константин Чумаков. «Я считаю, что это так. Что это англичане. Решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире. Это не просто мутация. Это они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно, то есть когда он эволюционировал», — заявил вирусолог в интервью «Радио России». В то же время вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков отмечал, что «Омикрон» отличается более легким течением даже у невакцинированных пациентов. Он может предвещать конец пандемии коронавируса. В России этим вариантом вируса заболели 16 человек, которые были в ЮАР. При этом 11 из них были вакцинированы от коронавируса, семь человек болели COVID, один является и привитым и переболевшим. Угрозы их жизни и здоровью нет, уточняет Vse42.ru. В мире зафиксирован только один случай летальности от омикрона — в Великобритании, передают « Невские новости ». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Омикрон-штамм коронавируса мог быть создан искусственно. Об этом рассказал вирусолог, ведущий научный сотрудник и начальник лаборатории Отдела исследований и анализа вакцин Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Константин Чумаков. «Я считаю, что это так. Что это англичане. Решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире. Это не просто мутация. Это они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно, то есть когда он эволюционировал», — заявил вирусолог в интервью «Радио России». В то же время вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков отмечал, что «Омикрон» отличается более легким течением даже у невакцинированных пациентов. Он может предвещать конец пандемии коронавируса. В России этим вариантом вируса заболели 16 человек, которые были в ЮАР. При этом 11 из них были вакцинированы от коронавируса, семь человек болели COVID, один является и привитым и переболевшим. Угрозы их жизни и здоровью нет, уточняет Vse42.ru. В мире зафиксирован только один случай летальности от омикрона — в Великобритании, передают «Невские новости».