The National Interest: США готовят нападение на РФ с Черного моря

По информации The National Interest, США могут высадить морпехов в Черном мореФото: официальный сайт Министерства обороны США defense.gov
ВМС США могут нанести удар по России со стороны Черного моря, высадив морских пехотинцев и развязав войну на два фронта. Об этом пишет американское издание The National Interest.
«Военно-морские силы США, вероятно, имеют превосходство над русскими. Высадка морской пехоты в Черном море может привести к конфликту на два фронта, с которым придется бороться российским оккупационным силам. Если России придется отражать удары сил НАТО, приближающиеся из Восточной Европы, а также отражать атаки ВМС США с моря, у них могут возникнуть проблемы», — пишет The National Interest.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что НАТО готовится к войне с Россией. Министр обороны России Сергей Шойгу также заявил, что ВВС США отработали сценарий ядерного удара по России, пишет RT.
ВМС США могут нанести удар по России со стороны Черного моря, высадив морских пехотинцев и развязав войну на два фронта. Об этом пишет американское издание The National Interest. «Военно-морские силы США, вероятно, имеют превосходство над русскими. Высадка морской пехоты в Черном море может привести к конфликту на два фронта, с которым придется бороться российским оккупационным силам. Если России придется отражать удары сил НАТО, приближающиеся из Восточной Европы, а также отражать атаки ВМС США с моря, у них могут возникнуть проблемы», — пишет The National Interest. Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что НАТО готовится к войне с Россией. Министр обороны России Сергей Шойгу также заявил, что ВВС США отработали сценарий ядерного удара по России, пишет RT.