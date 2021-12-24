The National Interest: США готовят нападение на РФ с Черного моря

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По информации The National Interest, США могут высадить морпехов в Черном море Фото:

ВМС США могут нанести удар по России со стороны Черного моря, высадив морских пехотинцев и развязав войну на два фронта. Об этом пишет американское издание The National Interest.

«Военно-морские силы США, вероятно, имеют превосходство над русскими. Высадка морской пехоты в Черном море может привести к конфликту на два фронта, с которым придется бороться российским оккупационным силам. Если России придется отражать удары сил НАТО, приближающиеся из Восточной Европы, а также отражать атаки ВМС США с моря, у них могут возникнуть проблемы», — пишет The National Interest.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что НАТО готовится к войне с Россией. Министр обороны России Сергей Шойгу также заявил, что ВВС США отработали сценарий ядерного удара по России, пишет RT.

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ВМС США могут нанести удар по России со стороны Черного моря, высадив морских пехотинцев и развязав войну на два фронта. Об этом пишет американское издание The National Interest. «Военно-морские силы США, вероятно, имеют превосходство над русскими. Высадка морской пехоты в Черном море может привести к конфликту на два фронта, с которым придется бороться российским оккупационным силам. Если России придется отражать удары сил НАТО, приближающиеся из Восточной Европы, а также отражать атаки ВМС США с моря, у них могут возникнуть проблемы», — пишет The National Interest. Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что НАТО готовится к войне с Россией. Министр обороны России Сергей Шойгу также заявил, что ВВС США отработали сценарий ядерного удара по России, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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