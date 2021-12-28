28 декабря 2021

В союзе страховщиков предрекли подорожание ОСАГО до 60%

© Служба новостей «URA.RU»
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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, осаго, дтп, авария, страховой полис, бланк страхового полиса
По словам Игоря Юргенса, увеличение выплат по ОСАГО улучшит потребительское качество полиса Фото:

Увеличение выплат за ущерб жизни и здоровью повлечет за собой рост стоимости полиса ОСАГО до 60%. Об этом заявил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

«Новое регулирование по ОСАГО может потребовать увеличения стоимости полиса до 60% для некоторых потребителей. При этом автовладельцы, которые редко становятся виновниками ДТП, почти не заметят подорожания», — приводят слова Игоря Юргенса «Известия».

Однако он отметил, что увеличение выплат станет положительным фактором для потребителей. «Увеличение компенсации ущерба до двух миллионов и отвязка от износа транспортного средства значительно улучшат потребительское качество ОСАГО», — подчеркнул Юргенс.

По мнению автоэксперта, координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, разговоры о подорожании ОСАГО не имеют особого смысла из-за того, что цена полиса формируется индивидуально в зависимости от стажа и аккуратности вождения автомобилиста, передает «Московская газета». «Так что для кого-то ОСАГО и подорожает, для тех, кому следовало бы скорректировать свое поведение на дороге, а для других водителей страховка станет дешевле», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил повысить выплаты по ОСАГО в четыре раза. В «АльфаСтраховании» заявили, что стоимость ОСАГО в 2022 году может вырасти на 20%. Автомобилистам рассказали способы снизить плату за ОСАГО, пишет телеканал 360.

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Увеличение выплат за ущерб жизни и здоровью повлечет за собой рост стоимости полиса ОСАГО до 60%. Об этом заявил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. «Новое регулирование по ОСАГО может потребовать увеличения стоимости полиса до 60% для некоторых потребителей. При этом автовладельцы, которые редко становятся виновниками ДТП, почти не заметят подорожания», — приводят слова Игоря Юргенса «Известия». Однако он отметил, что увеличение выплат станет положительным фактором для потребителей. «Увеличение компенсации ущерба до двух миллионов и отвязка от износа транспортного средства значительно улучшат потребительское качество ОСАГО», — подчеркнул Юргенс. По мнению автоэксперта, координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, разговоры о подорожании ОСАГО не имеют особого смысла из-за того, что цена полиса формируется индивидуально в зависимости от стажа и аккуратности вождения автомобилиста, передает «Московская газета». «Так что для кого-то ОСАГО и подорожает, для тех, кому следовало бы скорректировать свое поведение на дороге, а для других водителей страховка станет дешевле», — заявил он. Ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил повысить выплаты по ОСАГО в четыре раза. В «АльфаСтраховании» заявили, что стоимость ОСАГО в 2022 году может вырасти на 20%. Автомобилистам рассказали способы снизить плату за ОСАГО, пишет телеканал 360.
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