В союзе страховщиков предрекли подорожание ОСАГО до 60%

29 декабря 2021 в 02:42 Размер текста - 17 +

По словам Игоря Юргенса, увеличение выплат по ОСАГО улучшит потребительское качество полиса Фото: Анна Майорова © URA.RU Увеличение выплат за ущерб жизни и здоровью повлечет за собой рост стоимости полиса ОСАГО до 60%. Об этом заявил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. «Новое регулирование по ОСАГО может потребовать увеличения стоимости полиса до 60% для некоторых потребителей. При этом автовладельцы, которые редко становятся виновниками ДТП, почти не заметят подорожания», — приводят слова Игоря Юргенса «Известия». Однако он отметил, что увеличение выплат станет положительным фактором для потребителей. «Увеличение компенсации ущерба до двух миллионов и отвязка от износа транспортного средства значительно улучшат потребительское качество ОСАГО», — подчеркнул Юргенс. По мнению автоэксперта, координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, разговоры о подорожании ОСАГО не имеют особого смысла из-за того, что цена полиса формируется индивидуально в зависимости от стажа и аккуратности вождения автомобилиста, передает «Московская газета». «Так что для кого-то ОСАГО и подорожает, для тех, кому следовало бы скорректировать свое поведение на дороге, а для других водителей страховка станет дешевле», — заявил он. Ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил повысить выплаты по ОСАГО в четыре раза. В «АльфаСтраховании» заявили, что стоимость ОСАГО в 2022 году может вырасти на 20%. Автомобилистам рассказали способы снизить плату за ОСАГО, пишет телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Увеличение выплат за ущерб жизни и здоровью повлечет за собой рост стоимости полиса ОСАГО до 60%. Об этом заявил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. «Новое регулирование по ОСАГО может потребовать увеличения стоимости полиса до 60% для некоторых потребителей. При этом автовладельцы, которые редко становятся виновниками ДТП, почти не заметят подорожания», — приводят слова Игоря Юргенса «Известия». Однако он отметил, что увеличение выплат станет положительным фактором для потребителей. «Увеличение компенсации ущерба до двух миллионов и отвязка от износа транспортного средства значительно улучшат потребительское качество ОСАГО», — подчеркнул Юргенс. По мнению автоэксперта, координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, разговоры о подорожании ОСАГО не имеют особого смысла из-за того, что цена полиса формируется индивидуально в зависимости от стажа и аккуратности вождения автомобилиста, передает «Московская газета». «Так что для кого-то ОСАГО и подорожает, для тех, кому следовало бы скорректировать свое поведение на дороге, а для других водителей страховка станет дешевле», — заявил он. Ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил повысить выплаты по ОСАГО в четыре раза. В «АльфаСтраховании» заявили, что стоимость ОСАГО в 2022 году может вырасти на 20%. Автомобилистам рассказали способы снизить плату за ОСАГО, пишет телеканал 360.