Гинцбург назвал условие для спокойной жизни в 2022 году

05 января 2022 в 06:24 Размер текста - 17 +

Александр Гинцбург сообщил, что россияне будут лучше жить в 2022 году, если сделают прививку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы наступивший 2022 год прошел лучше, чем 2021, россиянам нужно привиться, а еще лучше, успеть сделать это за новогодние праздники. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Если мы используем праздники для того, чтобы найти свободное время, чтобы вакцинироваться или ревакцинироваться, так сознательно подойдем, тем более времени много, тогда перспективы у нас хорошие и будем жить спокойно в 2022 году», — сообщил ученый в разговоре с ТАСС. Он добавил, что «не совсем» знает официальную статистику по темпам вакцинации. По его словам, если темпы вакцинации сейчас хорошие, то население страны ждут хорошие перспективы. Однако, он подметил, что если темпы не выросли или наоборот понизились, тогда россиянам не миновать очередной волны COVID-19. Ученый сообщил, что назальная вакцина против коронавируса будет доступна для жителей России уже через 3-4 месяца. Гинцбург отметил, что препарат будет эффективен против штамма «Омикрон». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чтобы наступивший 2022 год прошел лучше, чем 2021, россиянам нужно привиться, а еще лучше, успеть сделать это за новогодние праздники. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Если мы используем праздники для того, чтобы найти свободное время, чтобы вакцинироваться или ревакцинироваться, так сознательно подойдем, тем более времени много, тогда перспективы у нас хорошие и будем жить спокойно в 2022 году», — сообщил ученый в разговоре с ТАСС. Он добавил, что «не совсем» знает официальную статистику по темпам вакцинации. По его словам, если темпы вакцинации сейчас хорошие, то население страны ждут хорошие перспективы. Однако, он подметил, что если темпы не выросли или наоборот понизились, тогда россиянам не миновать очередной волны COVID-19. Ученый сообщил, что назальная вакцина против коронавируса будет доступна для жителей России уже через 3-4 месяца. Гинцбург отметил, что препарат будет эффективен против штамма «Омикрон».