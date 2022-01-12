Вирусолог пояснил, как вовремя выявить новые опасные штаммы COVID

12 января 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Ученые Великобритании являются лидерами по секвенированию коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Для раннего выявления опасных штаммов COVID-19 необходимо проводить как можно больше процедур секвенирования (определения последовательности нукдеотидов РНК генома — прим. URA.RU) коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «Надо следить, а более конкретно — секвенировать вирусную РНК из большого количества клинических образцов. Так открыли „Дельту“, „Омикрон“ и прочие штаммы. И только так можно исследовать эволюцию SARS CoV-2 и обнаружить новые потенциально опасные штаммы», — сказал URA.RU Алексей Аграновский. Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU объяснил, что в процессе секвенирования исследователи изучают порядок нуклеотидов в вирусе. «У коронавируса нуклеиновая кислота — РНК, содержит 30 тысяч нуклеотидов. В ходе исследований определяют последовательность этих нуклеотидов. И в зависимости от того, какие там изменения, судят, что это за штамм», — уточнил собеседник агентства. Профессор отметил, что сегодня ученые Великобритании являются лидерами по секвенированию коронавируса. «У нас сейчас на первом месте по секвенированию стоит Великобритания. Они секвенируют больше всего. Кроме того Соединенные штаты много секвенируют. Во всех остальных странах тоже секвенируют, в том числе и в России, но существенно меньше», — заключил Альтштейн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для раннего выявления опасных штаммов COVID-19 необходимо проводить как можно больше процедур секвенирования (определения последовательности нукдеотидов РНК генома — прим. URA.RU) коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «Надо следить, а более конкретно — секвенировать вирусную РНК из большого количества клинических образцов. Так открыли „Дельту“, „Омикрон“ и прочие штаммы. И только так можно исследовать эволюцию SARS CoV-2 и обнаружить новые потенциально опасные штаммы», — сказал URA.RU Алексей Аграновский. Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU объяснил, что в процессе секвенирования исследователи изучают порядок нуклеотидов в вирусе. «У коронавируса нуклеиновая кислота — РНК, содержит 30 тысяч нуклеотидов. В ходе исследований определяют последовательность этих нуклеотидов. И в зависимости от того, какие там изменения, судят, что это за штамм», — уточнил собеседник агентства. Профессор отметил, что сегодня ученые Великобритании являются лидерами по секвенированию коронавируса. «У нас сейчас на первом месте по секвенированию стоит Великобритания. Они секвенируют больше всего. Кроме того Соединенные штаты много секвенируют. Во всех остальных странах тоже секвенируют, в том числе и в России, но существенно меньше», — заключил Альтштейн.