На Украине потребовали у НАТО защиты перед вступлением в альянс

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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
Депутат Рады считает, что Украину может защитить США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

Перед вступлением Украины в НАТО Киеву нужно предоставить защиту. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Мережко.

«Я больше верю в то, что нужно подумать о гарантиях безопасности такого типа, которые были предоставлены, например, Японии или Тайваню. Пока мы не стали полноправным членом НАТО, нужно ставить вопрос о специальных, может быть временных гарантиях безопасности со стороны тех стран НАТО, которые готовы нас защитить», — сказал Александр Мережко в интервью телеканалу ATR, видео опубликовано на их youtube-канале.

По его словам, в первую очередь такой страной может быть США. Это требование покажет, кто из членов НАТО готов помочь Украине и в целом Европе, сказал Мережко.

В России требуют от НАТО гарантий, что Украина не вступит в альянс. Также Москва настаивает на нерасширении НАТО на восток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ наблюдает вторжение альянса на Украину и их движение к российским границам. Из-за этого взаимоотношения с НАТО подошли к «красной линии», сказал он. В МИД Великобритании призвали Россию «прекратить агрессию» в отношении Украины и прекратить эскалацию напряженности, пишет RT.

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Перед вступлением Украины в НАТО Киеву нужно предоставить защиту. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Мережко. «Я больше верю в то, что нужно подумать о гарантиях безопасности такого типа, которые были предоставлены, например, Японии или Тайваню. Пока мы не стали полноправным членом НАТО, нужно ставить вопрос о специальных, может быть временных гарантиях безопасности со стороны тех стран НАТО, которые готовы нас защитить», — сказал Александр Мережко в интервью телеканалу ATR, видео опубликовано на их youtube-канале. По его словам, в первую очередь такой страной может быть США. Это требование покажет, кто из членов НАТО готов помочь Украине и в целом Европе, сказал Мережко. В России требуют от НАТО гарантий, что Украина не вступит в альянс. Также Москва настаивает на нерасширении НАТО на восток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ наблюдает вторжение альянса на Украину и их движение к российским границам. Из-за этого взаимоотношения с НАТО подошли к «красной линии», сказал он. В МИД Великобритании призвали Россию «прекратить агрессию» в отношении Украины и прекратить эскалацию напряженности, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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