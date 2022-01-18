На Украине потребовали у НАТО защиты перед вступлением в альянс

18 января 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Депутат Рады считает, что Украину может защитить США Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины новость из сюжета Переговоры России и НАТО Перед вступлением Украины в НАТО Киеву нужно предоставить защиту. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Мережко. «Я больше верю в то, что нужно подумать о гарантиях безопасности такого типа, которые были предоставлены, например, Японии или Тайваню. Пока мы не стали полноправным членом НАТО, нужно ставить вопрос о специальных, может быть временных гарантиях безопасности со стороны тех стран НАТО, которые готовы нас защитить», — сказал Александр Мережко в интервью телеканалу ATR, видео опубликовано на их youtube-канале. По его словам, в первую очередь такой страной может быть США. Это требование покажет, кто из членов НАТО готов помочь Украине и в целом Европе, сказал Мережко. В России требуют от НАТО гарантий, что Украина не вступит в альянс. Также Москва настаивает на нерасширении НАТО на восток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ наблюдает вторжение альянса на Украину и их движение к российским границам. Из-за этого взаимоотношения с НАТО подошли к «красной линии», сказал он. В МИД Великобритании призвали Россию «прекратить агрессию» в отношении Украины и прекратить эскалацию напряженности, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Перед вступлением Украины в НАТО Киеву нужно предоставить защиту. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Мережко. «Я больше верю в то, что нужно подумать о гарантиях безопасности такого типа, которые были предоставлены, например, Японии или Тайваню. Пока мы не стали полноправным членом НАТО, нужно ставить вопрос о специальных, может быть временных гарантиях безопасности со стороны тех стран НАТО, которые готовы нас защитить», — сказал Александр Мережко в интервью телеканалу ATR, видео опубликовано на их youtube-канале. По его словам, в первую очередь такой страной может быть США. Это требование покажет, кто из членов НАТО готов помочь Украине и в целом Европе, сказал Мережко. В России требуют от НАТО гарантий, что Украина не вступит в альянс. Также Москва настаивает на нерасширении НАТО на восток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ наблюдает вторжение альянса на Украину и их движение к российским границам. Из-за этого взаимоотношения с НАТО подошли к «красной линии», сказал он. В МИД Великобритании призвали Россию «прекратить агрессию» в отношении Украины и прекратить эскалацию напряженности, пишет RT.