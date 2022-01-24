Суд вынес приговор сотрудникам ГИБДД, выдававшим права за взятки

25 января 2022 в 06:50 Размер текста - 17 +

Преступников приговорили к лишению свободы и штрафу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пушкинский городской суд Московской области вынес приговор сотрудникам ГИБДД, а также автоинструкторам, которые занимались выдачей водительских удостоверений за взятки. Было доказано 11 инцидентов, однако следствие считает, что случаев нарушений было гораздо больше. «В числе приговоренных оказались бывшие сотрудник регистрационного отделения отдела ГИБДД „Пушкинское“ Василий Сурнев, инспектор ДПС отдела ГИБДД по Сергиево-Посадскому району Сергей Зайцев, автоинструкторы из города Пушкино Максим Андреев и Роман Клинов и некий подсудимый Козлов. Отставных полицейских суд приговорил соответственно к пяти и двум годам за получение взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), их гражданские подельники также получили небольшие сроки за посредничество при передаче взяток», — сообщает « Коммерсантъ ». Отмечается, что помимо этого члены группировки должны будут выплатить штраф, общая сумма которого составляет 5,3 млн руб. В ходе обыска у предполагаемого лидера группировки, экс-начальника регистрационно-экзаменационного отделения отдела ГИБДД «Пушкинское» Михаила Архарова был найден список из 600 «иностранных граждан», по всей видимости, получивших автомобильные права за взятки, пишет издание. Сообщается, что подполковник совершил самоубийство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пушкинский городской суд Московской области вынес приговор сотрудникам ГИБДД, а также автоинструкторам, которые занимались выдачей водительских удостоверений за взятки. Было доказано 11 инцидентов, однако следствие считает, что случаев нарушений было гораздо больше. «В числе приговоренных оказались бывшие сотрудник регистрационного отделения отдела ГИБДД „Пушкинское“ Василий Сурнев, инспектор ДПС отдела ГИБДД по Сергиево-Посадскому району Сергей Зайцев, автоинструкторы из города Пушкино Максим Андреев и Роман Клинов и некий подсудимый Козлов. Отставных полицейских суд приговорил соответственно к пяти и двум годам за получение взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), их гражданские подельники также получили небольшие сроки за посредничество при передаче взяток», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что помимо этого члены группировки должны будут выплатить штраф, общая сумма которого составляет 5,3 млн руб. В ходе обыска у предполагаемого лидера группировки, экс-начальника регистрационно-экзаменационного отделения отдела ГИБДД «Пушкинское» Михаила Архарова был найден список из 600 «иностранных граждан», по всей видимости, получивших автомобильные права за взятки, пишет издание. Сообщается, что подполковник совершил самоубийство.