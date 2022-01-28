В Госдуме собираются ставить оценки за работу депутатов

В Госдуме утвердили шесть критериев оценки работы депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Государственной думе РФ утвердили критерии оценки работы депутатов нижней палаты. Соответствующие критерии KPI были разработаны комитетом Госдумы по контролю.

«Первый параметр — это качество законотворческой деятельности. Вторым критерием должен стать уровень организации и планирования работы самого комитета. Третий критерий — публичность планов, хода и результатов деятельности комитета. Четвертый критерий — эффективность взаимодействия с правительством. Пятым критерием может быть эффективность взаимодействия со Счетной палатой. Последним критерием депутаты предлагают сделать инициативность», — сообщают «Ведомости».

Ранее с предложением ввести KPI для депутатов выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что нагрузка на комитеты Госдумы распределяется неравномерно. «Каждый комитет не только заинтересован повышать качество законотворчества, но и обязан искать решения, вместе с правительством», — заключил Володин.