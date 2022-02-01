Пермяк одолжил у друга машину и тайно продал ее

01 февраля 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Обвиняемый продал авто по заниженной цене за 733 тысячи Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Чусового (Пермский край) одолжил у знакомого автомобиль для своего бизнеса и незаконно продал его. Об этом сообщается на сайте МВД по Пермскому краю. «Установлено, что потерпевший, приобретя автомобиль „Митсубиси Аутлендер“, передал его знакомому для использования его в производственных целях своей частной организации. Через полгода обвиняемый, имея ключи и документы на иномарку, решил ее продать», — сообщает МВД. Обвиняемый ранее уже был судим. Мужчина нашел покупателя в Перми и продал ему машину по заниженной цене за 733 тысячи рублей. Сделку заключили на незаполненном бланке договора купли-продажи, в котором была поставлена подделанная подпись хозяина авто. После сделки продавец скрылся, однако вскоре полиция нашла его. Сам автомобиль был обнаружен в Челябинске. Ущерб собственнику оценен на сумму в 1,5 млн рублей. Мужчину будут судить по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Чусового (Пермский край) одолжил у знакомого автомобиль для своего бизнеса и незаконно продал его. Об этом сообщается на сайте МВД по Пермскому краю. «Установлено, что потерпевший, приобретя автомобиль „Митсубиси Аутлендер“, передал его знакомому для использования его в производственных целях своей частной организации. Через полгода обвиняемый, имея ключи и документы на иномарку, решил ее продать», — сообщает МВД. Обвиняемый ранее уже был судим. Мужчина нашел покупателя в Перми и продал ему машину по заниженной цене за 733 тысячи рублей. Сделку заключили на незаполненном бланке договора купли-продажи, в котором была поставлена подделанная подпись хозяина авто. После сделки продавец скрылся, однако вскоре полиция нашла его. Сам автомобиль был обнаружен в Челябинске. Ущерб собственнику оценен на сумму в 1,5 млн рублей. Мужчину будут судить по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.