Пермяк одолжил у друга машину и тайно продал ее

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Обвиняемый продал авто по заниженной цене за 733 тысячи Фото:

Житель Чусового (Пермский край) одолжил у знакомого автомобиль для своего бизнеса и незаконно продал его. Об этом сообщается на сайте МВД по Пермскому краю.

«Установлено, что потерпевший, приобретя автомобиль „Митсубиси Аутлендер“, передал его знакомому для использования его в производственных целях своей частной организации. Через полгода обвиняемый, имея ключи и документы на иномарку, решил ее продать», — сообщает МВД. Обвиняемый ранее уже был судим.

Мужчина нашел покупателя в Перми и продал ему машину по заниженной цене за 733 тысячи рублей. Сделку заключили на незаполненном бланке договора купли-продажи, в котором была поставлена подделанная подпись хозяина авто. После сделки продавец скрылся, однако вскоре полиция нашла его. Сам автомобиль был обнаружен в Челябинске. Ущерб собственнику оценен на сумму в 1,5 млн рублей. Мужчину будут судить по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Житель Чусового (Пермский край) одолжил у знакомого автомобиль для своего бизнеса и незаконно продал его. Об этом сообщается на сайте МВД по Пермскому краю. «Установлено, что потерпевший, приобретя автомобиль „Митсубиси Аутлендер“, передал его знакомому для использования его в производственных целях своей частной организации. Через полгода обвиняемый, имея ключи и документы на иномарку, решил ее продать», — сообщает МВД. Обвиняемый ранее уже был судим. Мужчина нашел покупателя в Перми и продал ему машину по заниженной цене за 733 тысячи рублей. Сделку заключили на незаполненном бланке договора купли-продажи, в котором была поставлена подделанная подпись хозяина авто. После сделки продавец скрылся, однако вскоре полиция нашла его. Сам автомобиль был обнаружен в Челябинске. Ущерб собственнику оценен на сумму в 1,5 млн рублей. Мужчину будут судить по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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