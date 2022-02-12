Петербуржец пригрозил взорвать здания властей из-за QR-кодов

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Эвакуация здания правительства. Курган, минирование, полиция, росгвардия, эвакуация, минирование правительства
В ходе проведения проверки здания опасные и взрывчатые предметы найдены не были Фото:

В Санкт-Петербурге сообщили о минировании здания правительства и Законодательного собрания города. Отправитель сообщения требовал отменить систему QR-кодов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В правительстве Санкт-Петербурга (Смольный проспект дом 1) и Законодательном собрании Санкт-Петербурга (Исаакиевская площадь дом 6) заложены бомбы. Отменяйте QR-коды, или будет взрыв», — приводят «Невские новости» сообщение, которое поступило на электронную почту ГУ МЧС России по городу.

В ходе проведения проверки здания опасные и взрывчатые предметы найдены не были. На «подрывателя» могут завести уголовное дело.

В конце декабря 2021 года в Санкт-Петербурге сообщили о минировании Куйбышевского районного суда. Тогда отправитель сообщения требовал выпустить из СИЗО блогера Юрия Хованского, отмечает «Царьград». Автор сообщение выражался нецензурно, передает Nation News. 29 декабря суд в Санкт-Петербурге постановил выпустить Хованского из СИЗО под запрет определенных действий, уточняет RT.

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В Санкт-Петербурге сообщили о минировании здания правительства и Законодательного собрания города. Отправитель сообщения требовал отменить систему QR-кодов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «В правительстве Санкт-Петербурга (Смольный проспект дом 1) и Законодательном собрании Санкт-Петербурга (Исаакиевская площадь дом 6) заложены бомбы. Отменяйте QR-коды, или будет взрыв», — приводят «Невские новости» сообщение, которое поступило на электронную почту ГУ МЧС России по городу. В ходе проведения проверки здания опасные и взрывчатые предметы найдены не были. На «подрывателя» могут завести уголовное дело. В конце декабря 2021 года в Санкт-Петербурге сообщили о минировании Куйбышевского районного суда. Тогда отправитель сообщения требовал выпустить из СИЗО блогера Юрия Хованского, отмечает «Царьград». Автор сообщение выражался нецензурно, передает Nation News. 29 декабря суд в Санкт-Петербурге постановил выпустить Хованского из СИЗО под запрет определенных действий, уточняет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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