Петербуржец пригрозил взорвать здания властей из-за QR-кодов

В ходе проведения проверки здания опасные и взрывчатые предметы найдены не были Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Санкт-Петербурге сообщили о минировании здания правительства и Законодательного собрания города. Отправитель сообщения требовал отменить систему QR-кодов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В правительстве Санкт-Петербурга (Смольный проспект дом 1) и Законодательном собрании Санкт-Петербурга (Исаакиевская площадь дом 6) заложены бомбы. Отменяйте QR-коды, или будет взрыв», — приводят « Невские новости » сообщение, которое поступило на электронную почту ГУ МЧС России по городу.

В ходе проведения проверки здания опасные и взрывчатые предметы найдены не были. На «подрывателя» могут завести уголовное дело.

В конце декабря 2021 года в Санкт-Петербурге сообщили о минировании Куйбышевского районного суда. Тогда отправитель сообщения требовал выпустить из СИЗО блогера Юрия Хованского, отмечает «Царьград». Автор сообщение выражался нецензурно, передает Nation News. 29 декабря суд в Санкт-Петербурге постановил выпустить Хованского из СИЗО под запрет определенных действий, уточняет RT.