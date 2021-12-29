В Петербурге «заминировали» суд, потребовав отпустить Хованского

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Игорь Фролов. Тюмень, суд
В суде должно было пройти заседание по делу Юрия Хованского Фото:

В Санкт-Петербурге сообщили о минировании Куйбышевского районного суда, отправитель сообщения требовал выпустить из СИЗО блогера Юрия Хованского. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга получил письмо о том, что здание заминировано. Отправитель „BORTNIKOV“ в нецензурных выражениях требует выпустить Хованского. В правоохранительные органы о поступившем письме суд сообщил», — сообщает в своем telegram-канале объединенная пресс-службе судов. Ведутся ли поиски взрывного устройства в здании суда, в пресс-службе не сообщают.

Юрия Хованского задержали по обвинении в нарушении ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), передает РАПСИ. Блогер находится в СИЗО с июня. Причиной стало исполнение песни о теракте на мюзикле «Норд-Ост». Защита Хованского заявляет, что это произошло еще в 2012 году до появления статьи об оправдании терроризма в интернете. Ранее следствие попросило изменить или отменить меру пресечения блогеру. Заседание суда назначили на 29 декабря, пишет RT.

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В Санкт-Петербурге сообщили о минировании Куйбышевского районного суда, отправитель сообщения требовал выпустить из СИЗО блогера Юрия Хованского. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга получил письмо о том, что здание заминировано. Отправитель „BORTNIKOV“ в нецензурных выражениях требует выпустить Хованского. В правоохранительные органы о поступившем письме суд сообщил», — сообщает в своем telegram-канале объединенная пресс-службе судов. Ведутся ли поиски взрывного устройства в здании суда, в пресс-службе не сообщают. Юрия Хованского задержали по обвинении в нарушении ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), передает РАПСИ. Блогер находится в СИЗО с июня. Причиной стало исполнение песни о теракте на мюзикле «Норд-Ост». Защита Хованского заявляет, что это произошло еще в 2012 году до появления статьи об оправдании терроризма в интернете. Ранее следствие попросило изменить или отменить меру пресечения блогеру. Заседание суда назначили на 29 декабря, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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