13 февраля 2022

Врач заявила о воздействии коронавируса на кости человека

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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После COVID-19 в организм человека может испытывать недостаток в витамине D Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

После перенесенного коронавируса у человека может развиться хрупкость костей, из-за резкого падения витамина D. Об этом URA.RU рассказала врач-эндокринолог сети клиник «Атлас» Екатерина Гуреева.

«Что касается хрупкости костей, то здесь скорее ведущую роль играет резкое падение уровня витамина D после коронавирусной инфекции. Именно этот витамин ответственен за усвоение кальция и доставку его костям. Однако крупных клинических исследований на тему влияния Covid-19 на плотность костной ткани не было», — сказала URA.RU Екатерина Гуреева.

Также специалист перечислил другие факторы, которые способствуют развитию остеопороза. «Курение, злоупотреблении алкоголем, низкая масса тела, частые падения, дефицит кальция, низкий уровень физической активности и длительная обездвиженность. Если вы перенесли коронавирусную инфекцию, то оптимально будет проверить ряд показателей, в том числе и уровень витаминов», — уточнила она.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU отметил, что при недостатке витамина D в организме человеку будет тяжелее справляться с COVID-19. «Витамин D, конечно, повышает иммунитет. И второй момент, если витамина D мало, может развиваться остеопороз, потеря костной массы», — заключил собеседник агентства.

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После перенесенного коронавируса у человека может развиться хрупкость костей, из-за резкого падения витамина D. Об этом URA.RU рассказала врач-эндокринолог сети клиник «Атлас» Екатерина Гуреева. «Что касается хрупкости костей, то здесь скорее ведущую роль играет резкое падение уровня витамина D после коронавирусной инфекции. Именно этот витамин ответственен за усвоение кальция и доставку его костям. Однако крупных клинических исследований на тему влияния Covid-19 на плотность костной ткани не было», — сказала URA.RU Екатерина Гуреева. Также специалист перечислил другие факторы, которые способствуют развитию остеопороза. «Курение, злоупотреблении алкоголем, низкая масса тела, частые падения, дефицит кальция, низкий уровень физической активности и длительная обездвиженность. Если вы перенесли коронавирусную инфекцию, то оптимально будет проверить ряд показателей, в том числе и уровень витаминов», — уточнила она. Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU отметил, что при недостатке витамина D в организме человеку будет тяжелее справляться с COVID-19. «Витамин D, конечно, повышает иммунитет. И второй момент, если витамина D мало, может развиваться остеопороз, потеря костной массы», — заключил собеседник агентства.
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